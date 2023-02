Podatkovni center je prejšnji teden izmeril površino morskega ledu na Antarktiki in odkril, da se je ta v primerjavi z lanskim letom skrčila za 136.000 kvadratnih kilometrov. Trenutna površina morskega ledu znaša 1,79 milijona kvadratnih kilometrov, kar je najmanj, odkar so v 70. letih minulega stoletja s satelitskimi posnetki začeli meriti površino ledu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Taljenje ledu, ki plava v morju, ne pripomore bistveno k dvigu morske gladine, saj se ta led že nahaja v morju in zajema prostornino, ki jo nato zapolni staljena voda. Vendar pa vse večja izguba morskega ledu izpostavlja ledene plošče in njihove ledenike valovom, ki pospešujejo njihovo razpadanje in taljenje. Prav tako ima taljenje ledu resne posledice za živali in rastline.