Kot je uvodoma dejal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, gre za pilotni projekt, ki bo nudil podporo in pomoč pri organizacijskih in administrativnih težavah uporabnikov, ki so se doslej z vprašanji o iskanju osebnega zdravnika klicali razne druge telefonske številke. Vladna skupina se je odločila, da z željo, da pride čim bližje vsem prebivalcem, vzpostavi enotni nacionalni klicni center po estonskem modelu.

Z jutrišnjim dnem bo tako začel delovati pilotski projekt, klicni center, namenjen pomoči državljanom pri iskanju osebnega zdravnika, podpori pri aplikaciji zVEM in naročanju. Pogosto se namreč dogaja, da se prebivalcem na številke denimo ZD nihče ne oglasi ali ne dobijo nikogar. Zdaj bodo na telefonski številki 080 18 01 ljudem na enem mestu pomagali z vsemi potrebnimi informacijami. Platforma bo združila upravljanje vseh komunikacijskih kanalov na enem mestu, torej primarno, sekundarno in terciarno raven zdravstva. Od 1. marca naprej bodo informacije uporabnikom na voljo od 12. ure dalje, med delovnikom pa bo klicni center med tednom deloval med 9. in 16. uro. Po besedah Bešič Loredana želijo projekt v polnosti zagnati do poletja.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je med drugim jpojasnil, da to ne bo čudežni telefon za takojšen dostop do zdravnika, ampak bodo zaposleni na klicnem centru pacientom pomagali s potrebnimi informacijami, kako priti do njega Ključna stvar je, da se bo na klicnem centru zmeraj nekdo oglasil. Pogosto se namreč dogaja, da se prebivalcem na številke denimo ZD nihče ne oglasi ali ne dobijo nikogar. Tudi podatke o tem bo zbiralo zdravstveno ministrstvo.

Poudariti velja, da na klicnem centru ne morejo urejati receptov ali napotnic, gre za to, da se nekomu, ki je v stiski, nekdo javi in ga ustrezno naslovi na pravi naslov; gre za zbor vseh informacij, ki so sicer že dostopne, a bodo ljudje do njih lažje prišli.

Tisti brez osebnega zdravnika lahko na številko pokličejo in na liniji jim bodo povedali, kje po so še zdravniki, ki opredeljujejo ali v katero ambulanto za neopredeljene lahko gre. Pacienti težko v sistemu najdejo prave vsebinske informacije, zato ga bo klicni center usmeril na pravo enoto, je poudaril Bešič Loredan:

Zdravstveni sistem želijo približati ljudem

Ljudje ne uspejo pridobiti informacij o terminih ali lokacijah naročanja, izzivi ostajajo pri dostopnosti do informacij zdravstvenega sistema, o prostih pediatrih, ginekologih, je podarila Vesna Marinko iz direktorata za javno zdravja ministrstva za zdravje.. Številke so sicer javno dostopne, a jih ljudje iz najrazličnejših razlogov ne uspejo pridobiti, je še dejala. »Zdravstveni sistem želimo približati ljudem«, je dejala, »hkrati pa razbremeniti zdravstvene delavce neposrednega komuniciranja, ki je lahko včasih dolgotrajno«.

Konkretno bo klicni center namenjen obveščanju, osveščanju in reševanju konkretnih organizacijskih situacij, v katerih se posamezniki znajdejo zaradi kompleksnosti zdravstvenega sistema. Dolgoročno pa je cilj vzpostavitve državnega klicnega centra, ki bo vključeval vse relevantne informacije o zdravstvenih storitvah na enem mestu.

Končni cilj je nacionalni komunikacijski center

Klicni center bo med drugim beležil tudi težave ljudi, da bodo potem stvari lahko sistemsko uredili je povedala Marinkova. Končni cilj pa je po njenih besedah vzpostavitev enotnega nacionalnega komunikacijskega centra. Na ministrstvu tako upajo, da se bo klicni center sčasoma združil z digitalno reformo in strukturno refrmo ZZZS, kar se bo bi nato lahko razvilo v enotni nacionalni klicni center.

»V klicnem centru bodo delali zaposleni v klicnem centru Telekoma Slovenije. V nadaljevanju bomo zaposlovali tudi študente, mogoče upokojene zdravnike,« je pojasnil Bešič Loredan. Pilotski projekt je sicer financiran s sredstvi ministrstva za zdravje, cena projekta za prva dva meseca pa je 38.500 evrov.