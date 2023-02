Vučević se je s tem odzval na prispevek ruskega provladnega novičarskega portala Mash o tem, da je Srbija svoje orožje izvozila v Ukrajino. Po navedbah portala je srbsko podjetje za proizvodnjo orožja Krušik, ki je v državni lasti, izvozilo 3500 122-mm raket M21 v Turčijo, ta pa jih je potem dostavila Ukrajini prek Slovaške.

Portal je obenem objavil posnetek vojaškega skladišča v Bratislavi, kjer so domnevno skladiščili 3500 raket iz Krušika. Priložil je tudi dokumente, ki po njihovih navedbah razkrivajo, kako so rakete prek Turčije in Slovaške prispele do ukrajinskega obrambnega ministrstva.

»Mi našega orožja in vojaške opreme ne prodajamo niti eni strani v konfliktu. Ali ga zasebne družbe kupujejo na tretjih trgih in prodajajo družbam v nekih drugih državah, pa ni vprašanje za Srbijo,« je navedbe ruskega portala zanikal Vučević.

Navedbe portala so zanikali tudi v podjetju Krušik. V sporočilu za javnost so zatrdili, da niso na noben način povezani s prodajo tega orožja končnemu uporabniku iz Ukrajine. Izrazili so tudi sum o avtentičnosti objavljenih dokumentov.

Zakon o izvozu in uvozu orožja in vojaške opreme sicer določa, da končni kupec, v tem primeru Turčija, orožja ne more izvoziti naprej brez odobritve pristojnega ministrstva države izvora, v tem primeru Srbije.

Srbija, ki velja za tradicionalno rusko zaveznico, je obsodila rusko agresijo na Ukrajino, a še vedno ne želi uvesti sankcij proti Rusiji. Bruselj je Beograd med drugim tudi v širitvenem poročilu pozval, naj uskladi svojo zunanjo politiko z Evropsko unijo, kar pomeni tudi pridružitev sankcijam Zahoda proti Rusiji.

Srbija Rusiji prav tako ni pripravljena pomagati vojaško. Kot je dejal šef ukrajinskih obveščevalcev Kirilo Budanov v intervjuju za mrežo Voice of America (VOA) »bolj ali manj resno orožje« Rusiji pošilja le Iran.

»Kar se tiče drugih držav, Rusija poskuša kupiti karkoli kjerkoli, ker imajo res velike probleme. Srbija, od katere so vsi v Rusiji veliko pričakovali, jim orožja ni hotela poslati,« je dodal Budanov v pogovoru, ki je bil v ponedeljek objavljen na spletni strani VOA v ukrajinskem jeziku, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.