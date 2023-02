Nika Križnar je po povratku na skakalnice znova v odlični formi. Pred domačim prvenstvom je zapadla v rezultatsko krizo, tik pred Planico pa je imela še gripo. Prve dni se je pod Poncami še lovila zaradi bolezni, nato pa je začela skakati sijajno in z mešano ekipo tudi osvojila bronasto kolajno.

Na današnjem treningu je bila dvakrat najdaljša. V prvi seriji je skočila 131,5 m, v drugi 134, v zadnji pa ni skakala. To je bilo obakrat dovolj za prvo mesto. Tudi Ema Klinec je po slabših nastopih na srednji skakalnici prikazala boljšo pripravljenost. V prvih dveh serijah je skočila 130 m, v tretji pa tako kot Križnar ni nastopila. Zasedla je drugo in četrto mesto.

Nika Prevc je v prvi seriji skočila 116 m za 22. izid, v drugo je bila s 124,5 m 14., v zadnji seriji pa je pristala pri 120 m in bila 17. Katra Komar je na treningih zabeležila 25., 29. in 20. izid. Skočila je 120,5, 114 in 119 m. Maja Vtič je bila 21., 25. in 23. po skokih dolgih 118, 116,5 in 117,5 m. Za zdaj še ni jasno, katere štiri varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča bodo nastopile v večernih kvalifikacijah. Te se bodo začele ob 18.30.

V tretji seriji je bila sicer najdaljša Norvežanka Maren Lundby (133,5 m), branilka naslova iz Oberstdorfa na veliki skakalnici. Prvenstvo je zaradi poškodbe predčasno sklenila Japonka Sara Takanashi, ki je na srednji skakalnici grdo padla. S SP ima sicer sedem kolajn, od tega eno zlato z mešane ekipne tekme pred desetimi leti v Predazzu.