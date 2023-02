V sredo bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in v noči na četrtek pa bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes pozno zvečer do četrtka zjutraj bo na Primorskem pihala močna burja. Na izpostavljenih mestih bodo najmočnejši sunki dosegali okoli 120 km/h.

Obeti: V četrtek bo oblačno, rahle padavine bodo postopno ponehale. Burja na Primorskem bo slabela. V petek bo v zahodni Sloveniji deloma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem se zadržuje ciklonsko območje. V spodnjih zračnih plasteh doteka k nam od severovzhoda razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno in po večini suho vreme. Ob severnem Jadranu bo deloma jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. V sredo se bo oblačnost od juga zgostila. Spet se bodo začele pojavljati padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg. Burja ob severnem Jadranu se bo znova okrepila.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje po večini ugoden, v sredo pa bodo vremensko občutljivi spet imeli značilne vremensko pogojene težave.