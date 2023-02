Največji vpliv (2,8 odstotne točke) na inflacijo je imela februarja dražja hrana. Na letni ravni se je podražila za 18,3 odstotka. Najbolj so se podražili sladkor (za 51,2 odstotka), sveže posneto mleko (za 38,3 odstotka) in drugo jedilno olje (za 37,7 odstotka), so sporočili s statističnega urada.

Za 9,6 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so k inflaciji prispevale eno odstotno točko.

Po 0,7 odstotne točke so k letni inflaciji dodale podražitve trdih goriv (za 72,4 odstotka) in gostinskih storitev (za 13 odstotkov). Višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za sedem odstotkov) so imele 0,5 odstotne točke vpliva, po 0,4 odstotne točke pa podražitve gospodinjskega pohištva (za 15,5 odstotka) in novih avtomobilov (za 10,8 odstotka).

Cene blaga so se v povprečju dvignile za 10 odstotkov, cene storitev pa za 7,8 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,2 odstotka, trajno blago za 7,7 odstotka in poltrajno blago za 3,7 odstotka.

V enem letu se je za devet odstotkov pocenila elektrika in inflacijo ublažila za 0,4 odstotne točke.

Na mesečni ravni so bile cene v povprečju za 0,7 odstotka višje kot v mesecu pred tem. Podražitve počitniških paketov za 8,6 odstotka so inflacijo dvignile za 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni rasti cen dodale še podražitve zelenjave (za 5,2 odstotka), bencina (za 4,6 odstotka), kruha in izdelkov iz žit (za 3,1 odstotka) ter gospodinjskega pohištva (za 2,3 odstotka). Druge mesečne podražitve so imele 0,2 odstotne točke vpliva.

Po 0,1 odstotne točke so k znižanju mesečne inflacije po podatkih statistikov prispevale pocenitve trdih goriv (za 8,1 odstotka) ter oblačil in obutve (za 1,2 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila 9,4-odstotna (februarja lani sedemodstotna). Na mesečni ravni so se po teh izračunih cene v Sloveniji zvišale za 0,6 odstotka.