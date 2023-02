Obseg proizvodnje v gradbeništvu je bil lani za 33,9 odstotka večji kot leta 2021. V storitvenih dejavnostih je bil večji za 11,7 odstotka, v trgovini so beležili 6,4-odstotno rast, v industriji pa se je obseg proizvodnje povečal za 1,7 odstotka.

Decembra se je obseg proizvodnje v primerjavi z novembrom znižal za 0,8 odstotka. Statistiki so znižanje zaznali pri storitvenih dejavnostih, in sicer 1,5-odstotnega, v trgovini pa 1,1-odstotnega. V industriji je bila medtem rast 1,7-odstotna, v gradbeništvu pa 10,6-odstotna.

V primerjavi z decembrom 2021 je bil obseg proizvodnje v zadnjem lanskem mesecu večji za 4,1 odstotka. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu (za 74,5 odstotka), upadel je le v industriji (za 7,3 odstotka). V trgovini je bil na letni ravni za 0,1 odstotka višji, v storitvenih dejavnostih pa za 4,2 odstotka višji.

V trgovini in storitvenih dejavnostih obseg prodaje lani večji

Skupni obseg prodaje v trgovini in storitvenih dejavnostih pa je bil lani za 9,7 odstotka večji kot leta 2021. V storitvenih dejavnostih je bila rast 11,7-odstotna, v trgovini pa 6,4-odstotna. Obseg prodaje se najbolj povečal v gostinstvu, upadel pa je le v poslovanju z nepremičninami, so sporočili s statističnega urada. V gostinstvu se je obseg prodaje lani v primerjavi z letom prej povečal za 53,3 odstotka, v poslovanju z nepremičninami pa je upadel za 3,2 odstotka.

Samo v zadnjem lanskem mesecu se je medtem obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini na mesečni ravni zmanjšal za 1,8 odstotka - v trgovini za 1,1 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 1,5 odstotka. Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje povečal v prometu in skladiščenju (za 0,6 odstotka) ter v gostinstvu (za 0,2 odstotka).

Najbolj je upadel v poslovanju z nepremičninami (za 3,2 odstotka), zmanjšal se je tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,8 odstotka), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za dva odstotka) ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,2 odstotka).

V primerjavi z decembrom 2021 je bil skupni obseg prodaje večji za 2,6 odstotka - v storitvenih dejavnostih za 4,2 odstotka, v trgovini pa za 0,1 odstotka. Najbolj se je v zadnjem mesecu lanskega leta na letni ravni povečal v gostinstvu (za 27,2 odstotka). Sledile so druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (rast za 6,7 odstotka) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 3,2 odstotka). Zmanjšal se je v poslovanju z nepremičninami (upad za 17,4 odstotka), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,7 odstotka) ter prometu in skladiščenju (za 0,2 odstotka).