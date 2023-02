Murdoch se je sam zavedal, da si je Trump izmislil, da so mu ukradli volitve proti Joeju Bidnu s prevaro, vendar pa so dokumenti, ki jih je sodišču predstavilo podjetje za proizvodnjo volilnih strojev Dominion, pokazali, da je komentatorje pustil pri miru, ker je televizija s temi lažmi služila veliko denarja.

Družba Dominion Voting Systems, ki prodaja strojno in programsko opremo za elektronsko glasovanje, toži televizijo Fox News za 1,6 milijarde dolarjev zaradi poslovne škode, ki naj bi ji medijska hiša povzročila z obrekovanjem.

Trump in njegovi zavezniki so po volitvah 2020 trdili, da so bili volilni stroji Dominiona prirejeni v korist Bidna in to menda med drugim celo po ukazu voditelja Venezuele Huga Chaveza, ki je bil takrat že pokojni.

Da ne gre za »rdeče ali modre« (republikance ali demokrate op. p.), ampak za »zelene« (ameriške dolarje op. p.), je v enem od dopisov, do katerih so prišli odvetniki Dominiona, zapisal Murdoch. Murdoch je bil zaslišan leta 2021, odlomki zaslišanja pa so bili objavljeni v ponedeljek.

V ponedeljek razkriti dokumenti vključujejo odlomke iz pričanja, v katerem so Murdocha vprašali, ali se je zavedal, da so nekateri komentatorji mreže – Lou Dobbs, Maria Bartiromo, Jeanine Pirro in Sean Hannity – včasih podpirali lažne trditve o volitvah. Murdoch je odgovoril, da so jih res podpirali, vendar pa je ob tem zagotovil, da to ni bila uradna politika televizije Fox News.

Primer Dominiona dokazuje, da so se tisti, ki so širili lažne informacije o volitvah 2020, zavedali, da lažejo. Zdaj že razpuščeni odbor predstavniškega doma, ki je preiskoval napad na kongres 6. januarja 2021, je razkril, da so številni vodilni svetovalci Trumpa večkrat opozorili, da so njegove trditve o goljufijah lažne.

Odvetniki družbe Fox Corp. opozarjajo, da Dominion ni dokazal, da je vodstvo podjetja sodelovalo pri spornih objavah. Krivdo valijo na posamezne voditelje.