Močno sneženje in veter sta v nedeljo in ponedeljek paralizirala del Hrvaške. Prihod »zvezi z vzhoda« so meteorologi sicer napovedovali, a si ni nihče predstavljal, da bo ugriznila tako močno. In ne popustila. Več kot 500 ljudi je na poti obstalo, na najhujših točkah, v Gračasu, Obrovcu, Gospiću in Kninu, je civilna zaščita za ujete potnike odpirala sprejemne centre, vrtce in gostinske lokale, kamor so se lahko zatekli pred mrazom in temo. Nekateri so noč z nedelje na ponedeljek vseeno preživeli kar v avtu. Včeraj se je stanje toliko umirilo, da so jih počasi, v nadzorovanih konvojih v policijskem spremstvu spustili na pot. Samo za osebna vozila (za tovornjake prepoved še velja) so sinoči znova odprli avtocesto v Dalmacijo in obratno. Na odseku med viaduktom Božići in predorom Sveti Rok je odprt en vozni pas, zaradi močnega vetra in velikih nanosov snega pa velja omejitev hitrosti do 40 kilometrov na uro. Dodatne vlake na relaciji med Splitom in Zagrebom so hrvaške železnice nudile že včeraj, so pa novinarji portala 24sata poročali o neverjetni gneči, celo takšni, da so morali nekateri več ur čakati na naslednji vlak, ter pokvarjenem gretju. Dodaten vlak so organizirali tudi danes. Potniki se lahko na pot odpravijo tudi z avtobusi.

Noćas su naši timovi iz HGSS Stanice Zadar pomagali putnicima iz vozila kod tunela Sveti Rok i kod Modrića. Na terenu su bili i naši timovi iz Šibenika, a splitski timovi su dežurali u Kninu. Tim iz Gospića je prebacio rano jutros pacijenta iz Karlobaga na dijalizu u OB Gospić. pic.twitter.com/aX73H6P6bW — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) February 27, 2023

Most na Krk odprt samo za osebna vozila

Samo za osebna vozila so odprti del avtoceste med Reko in Zagrebom med razcepoma Kikovica in Delnice, Jadranska magistrala med Novim Vinodolskim in Senjem ter Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, državna cesta med Maslenico in Zatonom Obrovačkim ter Paški most, so sporočili iz Haka. Most na Krk je odprt za osebna vozila, ne pa tudi za motorje in kamp prikolice.

Za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polpriklopniki trenutno ni odprta nobena cesta iz notranjosti proti Reki, Istri, Dalmaciji in obratno. V Liki in Gorskem kotarju je za ves promet še vedno zaprto več državnih in lokalnih cest.

Letne gume in vožnja po zaprti cesti

Zaradi zimskega vzdrževanja cest prihaja do pogostih zastojev za vozili zimskih služb, ki se premikajo počasneje. »Voznike prosimo za potrpežljivost!« pravijo v hrvaškem avtoklubu (Hak), voznike prosijo še, naj upoštevajo prepoved vožnje po določenih zaprtih odsekih, kakor tudi obvezno zimsko opremo. V nedeljo in včeraj so namreč kaos v prometu povzročali tudi vozniki, ki so se v snežno nevihto podali z letnimi pnevmatikami. Ko so jih po zdrsih rešili iz obcestnih jarkov, so jim policisti napisali kazni. »Položnice v višini 130 evrov smo zaradi neprimerne opreme izdali tridesetim voznikom, kakšnih dvajset pa smo jih oglobili zaradi vožnje po cesti, ki so bile zaradi slabih razmer zaprte. Kazen za to znaša 60 evrov,« je za hrvaško televizijo povedal vodja sektorja za varnost v cestnem prometu Josip Mataija. Sicer ne more razumeti, kako bi kdorkoli v takih razmerah na cesto zapeljal v letnih pnevmatikah, zlasti ob večdnevnih opozorilih in napovedih ekstremno slabega vremena.

Naši timovi iz #HGSS Stanice Zadar noćas su se probili do 26 vozila koja su zapela na autocesti kod tunela Sveti Rok. pic.twitter.com/oZ6iE3oZA4 — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) February 27, 2023

Nekatera naselja na jugozahodu Hrvaške so za nekaj časa ostala brez elektrike, v več delih države pa gasilci še danes odstranjujejo porušena drevesa in polomljene veje. Snežni plugi so od sobote med čiščenjem snega prevozili okoli 75 tisoč kilometrov, kar je skoraj dva kroga okoli Zemlje, so sporočili iz družbe za nadzor hrvaških avtocest.