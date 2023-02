Članica Barcelone in španske izbrane vrste Putellas je bila najboljša že lani, ko je v moški konkurenci slavil Poljak Robert Lewandowski.

V širšem izboru za najboljšega so bili tokrat Messi, njegov klubski soigralec v Paris Saint-Germainu Francoz Kylian Mbappe ter član madridskega Reala, njegov rojak Karim Benzema.

»Zame je to velika čast in vesel sem, da sem spet tu. Rad bi se zahvalil svojim soigralcem, ta nagrada je delno tudi njihova. To je nagrada za vse, kar smo naredili. Za nami je noro leto, izpolnili smo sanje, končalo se je z največjim uspehom v moji karieri,« je v nagovoru dejal Messi.

Argentinec je nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1991, vmes pa so jo med letoma 2010 in 2015 združili s priznanjem zlata žoga revije France Football, dobil sedmič (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022).

V ženski konkurenci so bile kandidatke za nagrado Fife Alexia Putellas, Angležinja Beth Mead in Američanka Alex Morgan.

Putellas je v zahvalnem govoru dejala, da je povsem nepripravljena na to, da je še enkrat dobila nagrado. »Hvala vsem, ki me spremljate v mojem življenju, da sem lahko to, kar sem. Z vašo pomočjo sem prišla do sem,« je dejala vidno ganjena nagrajenka. To je njeno drugo priznanje, v ženski konkurenci Fifa najboljše nagrajuje od leta 2001.

Najboljša trenerka zadnjega leta je Sarina Wiegman, selektorka angleške nogometne reprezentance, pri moških je nagrado dobil selektor reprezentance svetovnih prvakov Lionel Scaloni.

Na prireditvi so se na začetku spomnili tudi na lani preminulega največjega nogometaša vseh časov Peleja, najprej s čustvenim predstavitvenim filmom, potem še z nagrado, ki jo je njegov rojak Ronaldo predal vdovi Marcii Cibele Aoki.

V večeru številnih nagrad je predsednik Fife Gianni Infantino ob pomoči številnih nekdanjih legend, ki so se zvrstile v vlogi podeljevalcev, poudaril moč nogometa na svetovni športni sceni in se še enkrat dotaknil lanskega svetovnega prvenstva v Katarju 2022, ki je po njegovem mnenju postreglo z izjemno predstavo.

Fifa je na slavnostni prireditvi v Parizu podelila tudi nagrade za vratarja leta, dobila sta ju vratar svetovnih prvakov Argentincev Emiliano Martinez (Aston Villa) in Angležinja Mary Earps (Manchester United).

Priznanje za najlepši gol je dobil Poljak Marcin Oleksy, nagrado za fair play so podelili Gruzijcu Luki Lokošviliju. Fifa je podelila tudi nagrado najboljšim navijačem, prejeli so jo privrženci argentinske izbrane vrste.

Znani sta tudi idealni enajsterici Fife za leto 2022. Pri moških so v njej Thibaut Curtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Luka Modrić, Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland in Karim Benzema.

V ženski idealni ekipa leta 2022 pa so Christiane Endler, Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr in Beth Mead.