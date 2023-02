Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo kravate ameriških filmskih studiev napovedale nove filmske projekte iz sveta angleškega pisatelja J. R. R. Tolkiena, avtorja Hobita in Gospodarja prstanov. Lanskoletna Amazonova televizijska serija Prstani moči s proračunom okoli pol milijarde dolarjev sicer ni bila nikakršen presežek, a si jo je po svetu ne glede na nedoseganje visokih pričakovanj ogledalo več kot 100 milijonov gledalcev. Nove filme na podlagi priljubljenih knjig je prejšnji teden napovedal generalni direktor Warnerja David Zaslav.

Filme bo produciral New Line Cinema, filmski studio v lasti Warnerja, pod okriljem katerega je na začetku tisočletja režiser Peter Jackson ustvaril trilogijo Gospodarja prstanov. Filmi sodijo med klasike žanra, prislužili so skoraj tri milijarde dolarjev blagajniškega izkupička in bili nagrajeni s kar 17 oskarji, pri čemer je zadnji film, podnaslovljen Kraljeva vrnitev, zbral kar 11 zlatih kipcev. Sledili so filmi po predlogi fantazijskega romana Hobit, ki so bili prav tako finančno uspešni in jih je prav tako režiral Jackson, vendar nova trilogija kritiško ni dosegla izvorne, zaradi česar so se morebitni novi projekti kljub izjemni priljubljenosti franšize še nedolgo nazaj zdeli malo verjetni.

A nato je, kot rečeno, Pandorino skrinjico odprl Amazon, ko je posnel serijo Prstani moči. Prvi sezoni pregrešno drage serije naj bi po načrtih sledile še štiri sezone, skupen vložek pa bo predvidoma presegel milijardo dolarjev. Poceni je ne bo odnesel niti Warner, ki se je moral pogoditi s švedskim podjetjem Embracer. To je lani odkupilo vse pravice za prirejanje del J. R. R. Tolkiena. Oba deležnika skupno zatrjujeta, da bosta spoštovala tako Tolkienovo zapuščino kot predhodne filmske projekte, in obljubljata, da je letvica tako umetniško kot produkcijsko zastavljena zelo visoko.

Izvršni direktor podjetja Embracer Lee Guinchard je dejal, da so navdušeni nad sodelovanjem s studiem Warner Brothers oziroma New Line Cinema. »Edinstven Tolkienov svet bomo na nov in razburljiv način vrnili na veliko platno.« O vsebini filmov medtem zaenkrat ni veliko znanega. Ali in kako se bodo novi skoki v Tolkienov svet navezali na Jacksonovo trilogijo, na tej točki ni jasno. Prav tako še niso znani kandidati za režiserski stolček, je pa novozelandski režiser in producent Peter Jackson skupaj s ključnima sodelavkama franšize, scenaristkama Fran Walsh in Philippo Boyens, za spletno izdajo revije Variety potrdil, da jih Warner Brothers in Embracer obveščata o poteku produkcije. »Veselimo se nadaljnjih pogovorov in predstavitve njihove vizije o nadaljevanju franšize,« so dejali v skupni izjavi.