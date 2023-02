Kritika: Brez rešitve

Najbolj oglaševano mesto v Sloveniji se sooča s številnimi težavami, kot so upadanje števila lokalnega prebivalstva in poplave tako s hriba kot z morja. K temu dodajmo, da tudi status solin ni rešen, zato propadajo. Marjetica Potrč je aktivistka in naravovarstvenica, arhitektka in kiparka, ki najprej govori z ljudmi in raziskuje zgodovino, nato pa galerijo vzpostavi kot vozlišče prikaza uporabnih in avtohtonih pravil bivanja ter orodij preživetja z dolgoročno mislijo. Vidimo risbe in diagrame ter smo vabljeni na delavnice v mestu, kjer tokrat skupnost Pirančanov rešuje pot Štorta, kjer odnaša kamne s stopnic in ograj, zaradi erozije. Betoniranje ni rešitev, ker zemlja ne diha. V galeriji Piran razmislek o mestu ni le kritična analiza in negativna zgodovina njegovega propada skozi serijo risb, ampak tudi poetična pripoved o mestu, ki je bilo nekoč vzor sobivanja z naravo.