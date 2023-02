Kar dvanajst slovenskih atletov, med katerimi je devet atletinj in trije atleti, bo danes odpotovalo v Carigrad, kjer bo od petka do nedelje evropsko dvoransko prvenstvo. V slovenskem vodstvu ne skrivajo visokih ambicij, ki jih imajo na podlagi odličnih rezultatov v zimski sezoni. »Na osnovi strokovnih analiz je naša želja, da bi se iz Turčije vrnili z dvema kolajnama ter še dvema finaloma med najboljšo osmerico,« je optimističen slovenski šef stroke Albert Šoba. V boju za kolajno je imel v mislih skakalko ob palici Tino Šutej, ki ima med vsemi najboljši rezultat v Evropi, tekačica na štiri dvoranske kroge Anita Horvat pa ima v lasti tretji izid na 800 m.

Tina Šutej ne beži od odgovornosti: »Laska mi, ko slišim, da sem prva favoritinja za osvojitev zlate kolajne. Ta naziv sem si priborila na podlagi odlične sezone. Sem izkušena atletinja in sem v preteklosti že večkrat nosila breme slovenskih uspehov, zato menim, da mi ta vloga ne bo porezala kril. Na največjih tekmovanjih sem že osvojila srebrno in bronasto kolajno. Menim, da je čas za zlato.«

Največ tekmovalcev, kar štiri, bo imela slovenska reprezentanca na 800 m. Poleg Anite Horvat bodo v Carigradu nastopili še Veronika Sadek, Jerneja Smonkar in Jan Vuković. Druga najštevilčnejša slovenska disciplina bo s tremi predstavniki troskok, kjer bodo tekmovali Neja Filipič, Eva Pepelnak in Jan Luxa. V skoku ob palici bo poleg Tine Šutej tekmoval še Robert Renner, preostalo slovensko trojico pa bodo sestavljali Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m, Lia Apostolovski v skoku v višino in Joni Tomičić Prezelj na 60 m z ovirami.

»Če sem odkrita, me čas, ki ga bom dosegla v teku na 800 m, ne zanima preveč. V ospredju bo uvrstitev. Ne skrivam, da si želim osvojiti kolajno,« je odločna Anita Horvat. »Najmanj, po kar potujem v Carigrad, je uvrstitev v finale. Naredila bom vse, da bom dosegla še kaj več. Res je, da sicer več pričakujem od sezone na prostem, a bom z vso zagnanostjo tekmovala tudi v Turčiji,« napoveduje izkušena Maruša Mišmaš Zrimšek. Lia Apostolovski, finalistka zadnjega svetovnega in evropskega prvenstva, pravi, da je dobro pripravljena, ter dodaja: »Velika tekmovanja mi pomenijo velik izziv. Dokazala sem že, da lahko na njih dobro tekmujem. Upam, da bo tako tudi tokrat.«

Atletska zveza je včeraj sklenila pogodbe s svojimi najboljšimi športniki za letošnje leto. Načrtovana vrednost letošnjih pogodb je 305.795 evrov (lani 290.000 evrov). Skupno je v sistem financiranja vključenih 55 športnic in športnikov. Prvi je že v petek pogodbo podpisal svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja in slovenski rekorder v metu diska je eden od šestih članov vrhunske selekcije 1, v kateri so še Tina Šutej, Anita Horvat, Lia Apostolovski, Maruša Mišmaš Zrimšek in Neja Filipič. »Pogodbe smo sestavili na podlagi strokovnih priprav,« je pojasnil novi predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš, ki je na kratko komentiral tudi v zadnjih tednih številna anonimna elektronska sporočila: »Delovanje atletske zveze je stabilno, mirno in zelo transparentno. Pridobili smo tudi že nove sponzorje, zato se za prihodnost slovenske atletike ni bati.«