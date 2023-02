Čeprav so si želeli drugačnega razpleta, je pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca klonila tudi na drugi tekmi zadnjega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo, tokrat proti Izraelu v Kopru. A zaporedna neuspeha ne moreta pokvariti pozitivnega vtisa, saj si je Slovenija že novembra lani zagotovila pot na košarkarski mundial. To pa je tudi vse, kar šteje.

Po petkovem neumnem porazu v Estoniji, ko je Slovenija nasprotniku podarila zmago z lastnimi neumnostmi, so želeli kapetan Aleksej Nikolić in soigralci sinoči popraviti vtis. Vsaj tako je delovalo v prvih minutah, saj je začetna peterka agresivno pristopila k tekmi in hitro naredila nekoliko višjo razliko. Sekulić je že v prvi četrtini priložnost ponudil tudi Petru Vujačiću, ki v Talinu edini ni igral, tokrat pa ni mogel računati na Bineta Prepeliča, ki se je zastrupil s hrano. Zdelo se je, da imajo gostitelji vse pod nadzorom, ko se je Izraelu naenkrat odprlo v napadu. Z delnim izidom 13:0 so obrnili potek dogajanja, pri tem pa imeli nekaj pomoči kar v slovenskem selektorju, ki je menjal igralce na parketu kot po tekočem traku, posledično pa nihče od njih ni mogel priti v pravi ritem. Gregor Glas, najboljši posameznik s tekme v Talinu, je s klopi znova vnesel prepotrebno iskrico, ki pa ni trajala dolgo. Slovenija je imela vnovič težave s skokom, saj ni bila dovolj fizično trdna pod obročema, nekajkrat pa je do izraza prišla tudi neizkušenost predvsem pri mladih posameznikih.

Okoli 1500 gledalcev je v dvorani Bonifika ustvarilo prijetno vzdušje. Karte za tekmo so bile sicer precej drage, saj je cena v predprodaji znašala 20 evrov, na dan tekme pa 25, a so si kupci pridobili predkupno pravico za poletni spektakel proti Grčiji, ko bo v Stožicah veliki dvoboj med Luko Dončićem in Giannisom Antetokounmpom. Slovenski voz je v tretji četrtini znova potegnil Gregor Glas, saj je v tretjih desetih minutah dosegel kar 14 točk, vmes tudi enajst zaporednih. S soigralci so bili precej bolj nadležni predvsem v obrambi, lažje pa je posledično stekel tudi napad. Ko so nekoliko popustili, je nasprotnik to nemudoma izkoristil in z delnim izidom 10:0 prešel v vodstvo. Izraelci so bili v ključnih minutah razpoloženi pri metu za tri točke, še posebej Bar Timor, ki je na koncu gostom prinesel zmago.

»Glavna stvar je, da smo bili že pred tekmama z Estonijo in Izraelom uvrščeni na svetovno prvenstvo. Kvalifikacije smo želeli zaključiti z zmagama, a se ni izšlo. Pred tekmo z Izraelom smo imeli težave, saj se je nekaj igralcev v Estoniji zastrupilo s hrano, posledično pa nismo opravili v Kopru niti enega treninga. Ne glede na to so se borili in dali vse od sebe. Mladi so dobili pomembne izkušnje, a ostali brez zmage,« je povedal selektor Aleksander Sekulić.

Kvalifikacije za SP, zadnji, 6. krog drugega dela, druga izida v skupini J: Finska – Nemčija 81:87, Švedska – Estonija sinoči, vrstni red: Nemčija 10-2, Finska 9-3, Slovenija 7-5, Švedska (-1) 5-6, Izrael 4-8, Estonija (-1) 3-8.