Medtem ko v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji ni tekmovalcev in tekmovalk iz eksotičnih držav (Haiti, Trininad in Tobago, Mehika, Maroko, Grčija, Kolumbija, Savdska Arabija...), v katerih nikoli ne zapade sneg, jih je v smučarskem teku veliko. Bilo jih je toliko, da so za 38 žensk in 68 moških, ki nimajo dovolj točk FIS, pripravili kvalifikacije, iz katerih si je deset najboljših priborilo nastop na glavni tekmi moških na 15 kilometrov in žensk na 10 kilometrov.

Najbolj pestro športno zgodovino ima 47-letna Brazilka Jaqueline Mourao iz Belo Horizonteja, zmagovalka kvalifikacij za ženske, ki je nastopila že na osmih olimpijskih igrah (treh poletnih in petih zimskih) v treh različnih športih: gorskem kolesarstvu, biatlonu in smučarskem teku. Na olimpijskih igrah je debitirala pri 29 letih in bila nosilka brazilske zastave, sicer pa živi in trenira v Quebecu v Kanadi. Je rekorderka Brazilije po številu nastopov na olimpijskih igrah, mati dveh otrok, ima magisterij iz psihologije in je promotorka za večjo zastopanosti žensk v različnih športih. Njen največji uspeh je srebrna kolajna v smučarskem teku na vseameriških igrah leta 2019 v Limi.

Iz Maroka odšel živet v Kazahstan, da je postal smučarski tekač

Jawad Aidaoui piše zgodovino, saj je postal prvi Maročan, ki je nastopil na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. V Maroku, kjer je šport številka ena nogomet, je sanjal o teku na smučeh, a ni imel možnosti za trening. »Prvi dan, ko sem pred štirimi leti prišel živet v Kazahstan, sem stopil na smuči. Veliko dela je, saj ne gre le za trening, ampak tudi za denar, organizacijo potovanj in trenersko ekipo. Živim v Kazahstanu, kjer je precej bolj hladno kot tukaj v Sloveniji, v Maroku pa lahko treniram le na rolkah. Ne želim biti prvak, ampak novi generaciji v domovini približati smučarski tek,« je povedal Jawad Aidaoui, ki orje ledino tudi v Smučarski zvezi Maroka, saj se je doslej ukvarjala z alpskim smučanjem, zato ima veliko dela, da pojasni, kaj je sploh smučarski tek.

Grčija se je med dobitnike kolajn na svetovnih prvenstvih, ki jih prireja Mednarodna smučarska zveza (FIS), vpisala na nedavnem šampionatu v alpskem smučanju v Meribelu in Courchevelu v Franciji, kjer je A. J. Ginnis osvojil srebrno kolajno v slalomu. V smučarskem teku Grčijo predstavlja 18-letni Anastasiadis Georgios, ki nadaljuje družinsko tradicijo. Oče Nikolaos je v smučarskem teku nastopil na treh zimskih olimpijskih igrah, mama Katarina pa na enih. »Ker v Grčiji, kjer sta udarna športna nogomet in košarka, nimamo snega, je zelo težko, saj moramo potovati po Evropi. Upam, da bo zdaj lažje, ko je A. J. Ginnis osvojil kolajno v alpskem smučanju. Sem na razpotju, saj na Cipru študiram farmacijo, zato nimam več toliko časa za treninge kot v preteklosti,« je razlagal Anastasiadis Georgios, ki je začel teči na smučeh pri osmih letih, prvič pa je na svetovnem prvenstvu nastopil pred dvema letoma v Oberstdorfu. »Ljudje v Sloveniji imajo noro radi šport, sam pa sem najbolj srečen, da sem prišel v cilj brez poškodbe, saj je bil smuk zelo nevaren,« je po nastopu v kvalifikacijah, v katerih je bil 43., povedal Georgios.

Med tremi Kolumbijci je najbolj znano ime 35-letni Rodrigo Ideus, ki ima za seboj zanimivo športno pot. Preden je postal smučarski tekač – nastop v Planici je zanj prvi na svetovnih prvenstvih – je bil veslač. Leta 2008 je postal prvi Kolumbijec, ki je nastopil v veslanju na olimpijskih igrah, in v Pekingu v skifu zasedel 27. mesto. Je svetovljan, trenutno živi v Kanadi. »Za selitev v Kanado je kriva moja žena, ki je prav tako veslačica. V Kanadi sem se navdušil za smučarski tek. Ko sem med olimpijskimi igrami leta 2018 v Pjongčangu videl, da je nastopil tekmovalec iz Kolumbije, sem poklical kolumbijsko smučarsko zvezo in zdaj si želim nastopiti na olimpijskih igrah leta 2026,« je razlagal Rodrigo Ideus, ki ni prvič v Sloveniji. »Kot veslač sem leta 2011 tekmoval na svetovnem prvenstvu na Bledu, kar je bil moj zadnji nastop v veslanju,« je dodal Ideus, ki je kvalifikacije na 15 kilometrov končal na 33. mestu z zaostankom petih minut in pol, v sprintu pa je bil 114. Pokazal je tudi praske in modrice, ki jih je dobil ob nekaj padcih med nastopom v Planici. »Naš serviser, ki ima tudi norveške korenine, mi je pripravil tako hitre smuči, da jih nisem vajen. V želji po uspehu sem na spustu šel prehitro in končal v snegu, a sem se hitro pobral,« je dodal Ideus, ki upa, da si bo njegova žena kot veslačica izborila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto.

Haitijca so posvojili starši iz Francije in Kanade

Posebno zgodbo sta spisala Stevenson Savart (4. v kvalifikacijah, 85. v sprintu, 31. v ekipnem sprintu) in Theo Mallet (29. v kvalifikacijah, 109. v sprintu), saj sta postala prva predstavnika Haitija, ki sta nastopila na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Oba sta ste rodila na Haitiju, nato pa so ju posvojili starši iz držav, kjer imajo sneg. Savarta je pri treh letih posvojila družina iz Francije, Malleta pa pri dveh letih starša iz Kanade. Oba so hitro postavili na smuči. »To, da sem se prebil skozi kvalifikacije, je sanjsko. Za nameček je tukaj moja družina, kar mi je dalo dodatno moč,« je bil vzhičen 22-letni Stevenson Savart, ki je nastopil kar v majici s kratkimi rokavi in razkazoval svoje mišice. »Takoj ko sem prišel v Kanado, sta me starša seznanila s smučarskim tekom in včlanila v klub. Z nastopom v Planici sem uresničil svoje sanje,« je dodal 21-letni Theo Mallett, ki že pogleduje proti zimskim olimpijskim igram leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

​Ricardo Jay Lung, predstavnik Paname, ima s 53 leti sloves najstarejšega tekmovalca na prvenstvu in bi bil mnogim tekmecem v smučini lahko oče, nekaterim pa tudi dedek. »Rojen sem bil v Panami, a večino časa sem preživel v ZDA, kjer sem se naučil teči na smučeh. Večino treninga opravim na rolkah,« je o sebi povedal Ricardo Jay Lung, ki je v kvalifikacijah zasedel predzadnje, 68. mesto, z zaostankom več kot 15 minut.

