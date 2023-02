Obljube razne, še vedno prazne

Eno leto je šlo in nič ni bolj strašnega kot to, da je obletnica začetka vojne tudi v svoji prvi ediciji zgolj obletnica začetka vojne. Vse ima, kar potrebuje, da je ustrezno velikopotezno označena s križcem čez številko v koledarju, ki mu bodo od zdaj naprej vsako leto znova sledili novi križci, zagotovo tudi ob kakšnih drugih datumih, drugih številkah, številkah z letnimi časi, imeni in priimki, ena, dva, tri, koledar se vrti in prav bedasto samoumevno je, da se vsaka številka na vsake toliko pojavi vsakič znova. Tako smo se že navadili, da iz povsem praktičnih razlogov po prvi, drugi in tretji obletnici začnemo praznovati zgolj še tiste okrogle, deseto, petnajsto in dvajseto, potem okrogle številke postanejo še bolj zaokrožene, najprej na petdeset, potem na sto, ko se ob križcih v koledarjih nujno pojavijo tudi še opombe pod črto, ki novim generacijam pojasnjujejo stare koncepte. Začetek epidemije, požig reichstaga, štirideset dni posta. Obletnice so narejene na takšen način. Vsako življenje, vsako vojno in vsak mir, vsako zgodbo iz mesa in krvi pretvorijo v navadne cifre.