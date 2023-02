Zvitih rok na vmesni postaji

Voditelja Srbije in Kosova sta včeraj v Bruslju načelno sprejela francosko-nemški načrt za normalizacijo odnosov in tako pokazala, da sta dobila ponudbo, ki je nista mogla zavrniti. Ne zato, ker bi bila tako dobra, ampak ker bi bila cena zavrnitve večja od načelnega pristanka. Evropa in Združene države so tokrat stopile skupaj pri prepričevanju in političnem zvijanju rok. Za razliko od preteklosti, ko je bilo večkrat opaziti neusklajenost oziroma soliranje Washingtona ali Pariza ali Berlina, je bilo tokrat drugače tako v podpori predlogu kot v skupnem mahanju Prištini in Beogradu bolj s palico kot s korenčkom, potem ko so slednjega v preteklosti že razdeljevali, največji – članstvo v Evropski uniji – pa se zdi vse bolj nerealen ali vsaj odmaknjen v nedoločljivo prihodnost, zato v javnem mnenju ne sproža več pozitivnih dražljajev, kot jih je nekoč.