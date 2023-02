To, da bi zaradi zahodnega oboroževanja Ukrajine Putin dobil izgovor za poseg po omenjeni doktrini, je vprašanje, h kateremu se bomo v prihodnje verjetno še morali vračati. Je pa ruska stran za zdaj prepričana, da je sposobna to, kar je osvojila, ubraniti in geografsko zaokrožiti ta ozemlja v okviru njihovih administrativnih meja. Vsekakor je za Moskvo eden od dosežkov te posebne vojaške operacije, kot jo imenuje Putin, vzpostavitev kopenske povezave Rusije s Krimom. Krim se namreč z vodo napaja prek severnokrimskega kanala, zgrajenega z udarniškim delom v šestdesetih letih. Z njim so približno tretjino Dnepra tik pred izlivom v Črno morje preusmerili na Krim. Po ruski aneksiji Krima leta 2014 so Ukrajinci kanal zaprli. Če torej Rusija želi obdržati Krim, mora v svojih rokah držati levi breg Dnepra.