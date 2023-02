Za organizacijo tega pritlehnega in nesramno populističnega projekta so izbrali iz pozabe Pavla Ruparja, ki je bil v svoji politični karieri znan po svojih bizarnih izpadih in je svojo kariero končal v zaporu, in kot tak zagotovo ne more predstavljati kredibilnega pobudnika tega zbora. Težko je razumeti, da se je pojavilo malikovanje in glorificiranje lika in dela velikega vodje Janše, ki je evidentno soodgovoren za tako stanje, namreč, to je bila vsebina nekaterih transparentov na shodu. Več kot očitno je dejstvo, da je bil ta projekt boj za politične točke ene opcije, obubožani upokojenci pa orodje za dosega cilja. To potrjujejo prizori, ko je bilo med množico videti predstavnike omenjene stranke. Pozornost mi je vzbudil tudi sprehod nekega voditelja z Nova24tv med množico, saj je požel ovacije nekaterih prisotnih. To omenjam zato, ker omenjeni vodi neko oddajo s pomenljivim naslovom – Kdo vam laže. Oddajo si včasih včasih pogledam, ker si pred spanjem zaželim malo komičnih prizorov in takrat mi postane jasno, zakaj Madžari ne financirajo več te TV. Da ne bom izpadel preveč naiven, dopuščam možnost, da je ob vsem videnem neko število udeležencev bilo prisotnih, ki jim osnovni namen shoda ni bil prioriteta. Verjamem pa, da večina upokojencev ne naseda takemu nesramnemu populizmu. Ponovno se je izkazalo, da jim je korektna opozicijska vloga, demokracija, kulturno obnašanje vidnih članov stranke povsem tuje.

Na koncu pozivam, da upokojenci ne dovolimo, da predstavljamo neke vrste živi ščit in orodje za kovanje političnega kapitala neke opcije, v tem primeru SDS. Aktualno vlado pa pozivam, da se od preteklih napak nekaj nauči in jih ne ponavlja. Ne nazadnje volitve niso tako daleč in ni časa za indolentnost na tem področju. Ob vsej finančni darežljivosti javnemu sektorju tudi upokojenci pričakujemo končno sistemsko rešitev in posledično dostojno življenje v tretjem življenjskem obdobju.

Rudi Žveglič, Ljubljana