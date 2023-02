Veliko hujše in zločinske pa so razprtije, ki jih pomembneži, častihlepneži in njihovi hujskači delajo med narodi, ki sestavljajo nacije, in med narodom samim. Zločine nad narodom smo doživeli Slovenci, ko so si in si še nekdanji in sedanji pomembneži in častihlepneži hočejo prisvojiti vse zasluge za zmago nad germanizacijo in romanizacijo slovenskega naroda, čeprav so sodelovali z njimi.

Poleg teh pomembnežev, častihlepnežev in njihovih hujskačev ima na zapisovalce zgodovine velik vpliv Katoliška cerkev. Ne glede na pravičnost in božjo previdnost, ki jo oznanja, si na vse načine prizadeva za povečanje svojega vpliva na politiko desnih strank, ne glede na to, ali je to Slovencem v dobro ali v škodo.

Sam sem katolik in sem član Slovenske katoliške skupnosti z vsemi zakramenti, ki jih ta zahteva. Zanima me, kdaj bo Slovenska katoliška konferenca objavila seznam vseh spreobrnjenih komunistov, kje in kdaj so ti naredili osnovni katoliški zakrament, sveti krst.

Če se povrnem k zgodovinskim dejstvom, zapisanim v prispevku g. Debenjaka, smo se s Srbi in Hrvati združili v novo skupnost južnoslovanskih narodov, Kraljevino SHS. Torej ne gre za osamosvojitev, temveč za ločitev, kot pri cerkveni poroki. Ločitev pa ne prinaša nobene slave in nobenih najbolj zaslužnih. Zato so si častihlepneži morali nadeti naziv »najbolj zaslužni osamosvojenci«. Zapisovalci zgodovine naj ugotovijo, ali smo se v Kraljevino SHS združili ali smo bili posvojeni. Če smo bili posvojeni, imajo najbolj zaslužni osamosvojitelji prav.

Janez Praprotnik, Radovljica