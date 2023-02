Dogodek se bo začel ob šesti uri zvečer z nagovorom društva Kralji ulice. Sledil bo recital 200 korakov do oblakov, ki ga je režirala Maja Weiss. Gre za odrski nastop 13 kraljev in kraljic z avtorskimi besedili, objavljenimi v časopisu Kralji ulice. »Na recital smo povabili tudi predstavnike ministrstev in drugih deležnikov, saj se nam zdi, da je lahko to velika priložnost, da skupaj razmislimo o situaciji na področju brezdomstva,« je dejala predsednica društva Hana Košan.

Recitalu bo sledil ogled dokumentarnega filma Igra kraljev režiserja Mihe Mohoriča. Film v koprodukciji Radiotelevizije Slovenija prikazuje zgodbo nogometne ekipe Kralji ulice, v njem pa se prepletajo zgodbe oseb z izkušnjo brezdomstva, oseb s težavami v duševnem zdravju in preostale zainteresirane splošne javnosti. Je tudi zgodba o tem, kako šport združuje ljudi in kako se lahko uporablja kot orodje za izgradnjo boljšega razumevanja znotraj in zunaj skupnosti.

Dogodek se bo zaključil z glasbenim večerom. Nastopili bodo štiričlanska rock zasedba z Brezovice pri Ljubljani JRB, ki je tudi posnela skladbo Kralj ulice, trnovski raper Skova in DJ L. T., skupina Brencl banda ter ljubljanska transgeneracijska pank skupina Carina.

Mesečno do 10.000 izvodov

V društvu so na izdajo 200. številke časopisa Kralji ulice zelo ponosni. Po besedah predstavnika uredniškega odbora časopisa Bojana Dekleve je ta časopis edini v državi, ki se posveča izključno brezdomstvu in sorodnim socialnim pojavom. Gre za cestni časopis, ki se distribuira na ulici, in ne preko običajnih institucionalnih kanalov, prav tako pa je edini, ki ga distribuirajo ljudje, ki sami pišejo vanj in so z brezdomstvom tudi neposredno povezani. »Slednji tako pišejo v prvi osebi, opisujejo pa lastne življenjske zgodbe,« je pojasnil Dekleva.

Izhaja mesečno v nakladi približno 10.000 izvodov, prodaja pa se v Ljubljani in okolici, Mariboru in okolici, na Primorskem ter občasno tudi drugod po Sloveniji. Kot je povedal Dekleva, je v obdobju 18 let, odkar je izšla prva številka časopisa, njegova naklada vselej rasla. Ob tem je pisec časopisa, član gledališkega recitala in tudi član uredniškega odbora Taubi izpostavil​, da je socialnih problemov v Sloveniji veliko, največ pa je prikritih. Ker časopis na slednje opozarja, sogovornik upa, da bo njegova naklada še narasla.

Časopis je prepoznan tudi v svetu in vpet v Mednarodno zvezo cestnih časopisov. Ljudem, ki ga na cestah ponujajo, omogoča skromen zaslužek v obliki prostovoljnih donacij. Vse to je po besedah Dekleve možno zaradi velike podpore javnosti. »Če ljudje na cesti ne bi bili pripravljeni časopisa vzeti in če podpora javnosti ne bi rasla, časopisa in posledično društva ne bi bilo,« je dejal.