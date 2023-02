Politična koreografija je pomembna. Britanski premier Rishi Sunak in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen sta odločilni preboj v pogajanjih o spremembah severnoirskega protokola, ki je ključni del dogovora o britanskem odhodu iz EU, oznanila včeraj na tiskovni konferenci v mestni hiši v Windsorju. Prej naj bi med delovnim kosilom v razkošnem hotelu blizu Windsorja postavila piko na i dolgotrajnim pogajanjem, katerih zastoj je grozil z izbruhom trgovinske vojne med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Zakaj tam? Ta hotel je v neposredni bližini kraja, na katerem so leta 1215 podpisali Magno Carto, ki je določila omejitve oblasti kralja in njegove vlade. Dogovor o protokolu naj bi torej veliko stoletij kasneje določil omejitve oblasti med Veliko Britanijo in Evropsko unijo na Severnem Irskem.

S kraljevim blagoslovom

Ni naključje, da je bil včeraj v Windsorju tudi kralj Karel III., ki je po tiskovni konferenci v gradu, ki mu ga je zapustila Elizabeta II., sprejel von der Leyenovo. To je storil na poziv Sunaka, ki se je očitno odločil dobiti kraljevo pomoč pri izboljšanju odnosov z EU. Karla III., ki so mu v preteklosti, ko je bil še prestolonaslednik, očitali, da se vtika v politiko, čeprav se ne bi smel, bo Sunak v kratkem poslal še na obiska v Francijo in Nemčijo, da bi mu pomagal popraviti odnose z EU, pred kratkim pa je v Buckinghamski palači sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Kraljevo srečanje z Ursulo von der Leyen je tako hitro postalo skoraj večja tema kot spremembe v protokolu. Buckinghamska palača je sporočila, da ga je organizirala po nasvetu vlade. Premierjev predstavnik je dejal, da je bila to kraljeva odločitev, kritiki pa že kričijo, da je bilo ustavno nespametno kralja vpletati v politično sporne zadeve. Takšen je tudi odziv vodilne severnoirske unionistične stranke DUP, ki je bila najbolj proti izvirnemu severnoirskemu protokolu, zaradi katerega noče ali vsaj do zdaj ni hotela sodelovati v novi severnoirski vladi, ki zato ne deluje. Nadomeščajo jo visoki državni uradniki.

Zeleni in rdeči pasovi

Ključna sprememba v protokolu je uvedba zelenih in rdečih pasov. Vse, kar bo prihajalo na Severno Irsko in tam ostalo iz preostalega dela Združenega kraljestva, bo prihajalo po novem, zelenem vstopnem pasu neovirano in brez pregleda. Rdeči pas pa bo za vse blago, ki bo prihajalo iz Velike Britanije prek Severne Irske, namenjeno pa bo v Republiko Irsko in druge članice EU. Na tem pasu bodo blago pregledovali, ker je Severna Irska v nasprotju s preostalimi deli Združenega kraljestva ostala del notranjega trga EU – tako so se dogovorili ob brexitu, da ne bi med Severno Irsko in Irsko nastala trda meja in morda prispevala k vrnitvi nekdanjih napetosti.

Pomembna sprememba velja za pse, mačke in druge domače živali, ki jih imajo ljudje za hišne ljubljenčke, ter za pakete. Zanje bodo odpravili carinske in druge preglede. Zdravila, odobrena v Britaniji, bodo brez odobritve EU na voljo tudi na Severnem Irskem. Pomembna sprememba naj bi se zgodila tudi glede davka na dodatno vrednost. Po starem protokolu ga je na Severnem Irskem določala EU. Po novem protokolu, če ga bodo sprejeli vsi, ki ga morajo sprejeti v Britaniji, od britanskega parlamenta do severnoirske skupščine, ga bo določala britanska vlada.

Pozitivni odzivi

Sunak je včeraj tako govoril o začetku novega poglavja v britanskih odnosih z EU in odstranitvi kakršnega koli občutka meje v Irskem morju (med Severno Irsko in Veliko Britanijo). Glavni nasprotniki protokola, goreči zagovorniki brexita in stranka DUP so se na pogajalski preboj odzvali razmeroma pozitivno. Vodja DUP Jeffrey Donadson pravi, da si bo njegova stranka vzela čas, da natančno preuči spremembe, a je ocenil, da je bil »dosežen znaten napredek«. Dodal je, da za nekatere dele severnoirske ekonomije še vedno velja samo zakonodaja EU. Nekdanja premierka Theresa May, zdaj poslanka, in drugi poslanci vladajoče konservativne stranke so pozdravili preboj, a mnogi pravijo, da bodo preučili podrobnosti, preden se bodo odločili, ali ga bodo podprli. Veliko je odvisno tudi od tega, kaj bo naredil brexitski kolovodja Boris Johnson, ki rovari proti Sunaku. Za zdaj molči. Laburistična opozicija pa pravi, da bo novi protokol podprla.