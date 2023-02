Turški delavci odhiteli na pomoč rojakom

Po katastrofalnem potresu, ki je v začetku februarja prizadel jug Turčije in severozahod Sirije, so slovenska gradbišča zapustili mnogi turški delavci. Potres jih je namreč osebno prizadel: v domovino so se vrnili, da bi skrbeli za poškodovane ali poiskali pogrešane oziroma preminule člane svojih družin.