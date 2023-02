Nekdanji direktor jeseniške bolnišnice Igor Horvat, njegova nekdanja pomočnica za področje zdravstvene nege Zdenka Kramar, nekdanji direktor ISS Rudi Zupan, prokuristka ISS Franja Meža Nereks in vodja poslovne enote ISS v jeseniški bolnišnici Binka Dedić so bili obtoženi, da so s spornim poslom bolnišnico oškodovali za skoraj 835.000 evrov. V korist podjetja naj bi leta 2010 priredili javni razpis za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve.

Devet let v sodnih mlinih

Domnevno sporna pogodba z ISS Facility Services je botrovala razrešitvi Horvata z mesta direktorja bolnišnice spomladi 2014. Svet zavoda je Horvatu očital malomarno opravljanje dolžnosti in nezakonito porabo javnih sredstev. Novo vodstvo bolnišnice je zoper Horvata in Kramarjevo vložilo 1,4 milijona evrov vredno odškodninsko tožbo, saj naj se pogodba z ISS ne bi izvrševala, kot je bila zapisana, zaradi česar naj bi bolnišnici nastajala škoda. Delovno in socialno sodišče v Kranju je leta 2018 Horvata in Kramarjevo oprostilo očitkov, leta 2019 je sodbo potrdilo tudi višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Horvat in drugi pa so se znašli še v kazenskem postopku, saj je bolnišnica leta 2014 zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev podala tudi prijavo na policijo, ki je po preiskavi vložila kazensko ovadbo, tožilstvo pa je konec leta 2017 vložilo obtožnico zoper pet oseb. Okrožno sodišče v Ljubljani je leta 2021 peterico obtoženih spoznalo za krivo in jim izreklo pogojno obsodbo. Obtoženi so se na sodbo pritožili, višje sodišče jih je naposled pravnomočno oprostilo.