V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 800 konj, 123.000 govedi, 230.000 prašičev, 12.000 ovc, 1000 koz, 4000 kuncev in 41,4 milijona kljunov perutnine. Konj, govedi, prašičev in koz so zaklali manj kot predlani, medtem ko se je zakol ovc, kuncev in perutnine povečal, je sporočil državni statistični urad. Kar zadeva govedo, so sicer zaklali več telic, mladih bikov, krav, telet in volov, le starih bikov občutno manj, od tod tudi skupno manjša številka zaklane govedi. Pri prašičih se je število zaklanih živali na letni ravni zmanjšalo v vseh kategorijah. Verjetno vas zanimajo kategorije? Izvolite: prašički, pitani prašiči, izločeni plemenski prašiči in mladi pitani merjasci.

Smo na dobri poti. Delamo majhne, a odločne korake. Saj veste, da je premier Golob pred časom vsej Evropi svetoval, da je treba jesti manj mesa. Evo, mi smo svetilnik Evrope. Končno.