Z letnimi gumami v boj s snegom

V nedeljo in ponedeljek sta na Hrvaškem prometni kaos povzročila močno sneženje in veter, ki so ju ponekod spremljala neurja. Dalmacija je bila tudi zaradi avtomobilov, ki so obtičali v snegu, več kot 24 ur odrezana od sveta, danes popoldne pa so dele avtocest vendarle odprli za osebna vozila. Iz snežnih metežev so voznike reševali policija, gasilci in gorski reševalci. Na cestah je ostalo ujetih več kot 500 ljudi.