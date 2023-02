Kot so izračunali starši, bi se cena vrtcev v piranski občini dvignila kar za 60 odstotkov, kar v praksi po njihovih besedah pomeni od 70 do 85 evrov več na položnici vsak mesec. Starši so se zato organizirali in za danes popoldne, ko bo tudi seja občinskega sveta, napovedali protest v parku Sonce v Luciji. »Občini želimo dokazati, da ne deluje transparentno in s takim načinom mlade družine demotivira ter nam škodi,« so zapisali v napovedi protesta.

Na piranski občini so kot razlog za predlagano podražitev navedli povišanje stroškov, največ na račun plač zaposlenih, sledijo materialni stroški in stroški živil ter tudi dejstvo, da cen vrtcev niso usklajevali oziroma spreminjali vse od leta 2015.

Zdaj veljavna ekonomska cena (del katere glede na prihodke staršev krije tudi občina) je za prvo starostno obdobje 496,23 evra, predlagana znaša 683,08, za drugo starostno obdobje zdaj velja cena 336,70 evra, predlagana cena je 538,74, za kombinirani oddelek pa bi se cena s 382,07 zvišala na 608,86 evra.

Za primer so navedli še cene v nekaterih drugih občinah. V Kopru je trenutno veljavna cena za drugo starostno obdobje 380 evrov, v Izoli 377,94, v Ankaranu pa 393 evrov. Slovensko povprečje za to starostno obdobje je 395,26 evra.

Medtem ko v občinah Ankaran in Izola trenutno povišanja cen ne napovedujejo, pa naj bi se to že zgodilo v Kopru, kjer bi morali o novih cenah občinski svetniki glasovati na seji minuli četrtek, a je bila točka o tem umaknjena z dnevnega reda seje.