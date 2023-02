Ruske sile na območju Bahmuta izvedle več napadov

Na območju Bahmuta, ki je že tedne prizorišče hudih spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami, je ruska vojska danes izvedla več napadov, v katerih je zadela ukrajinsko skladišče streliva, so sporočili iz Moskve in dodali, da je rusko topništvo uničilo tudi ukrajinske tanke, oklepno opremo in vozila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.