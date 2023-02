»Zaradi uničujočih posledic potresov in slabega vremena prvih nekaj dni v Adiyamanu nismo mogli delati tako, kot smo želeli. Za to se opravičujem,« je dejal Erdogan.

Njegova vlada se je po uničujočih potresih, ki so v Turčiji in Siriji skupno terjali več kot 50.000 življenj, znašla na udaru kritik zaradi domnevnega neuveljavljanja gradbenih standardov v državi. Po mnenju strokovnjakov je to prispevalo k visokemu številu smrtnih žrtev potresov.

Zaradi domnevne malomarnosti pri gradnji so turške oblasti pridržale najmanj 184 ljudi, je v soboto sporočil pravosodni minister Bekir Bozdag. Večinoma naj bi šlo za gradbene izvajalce, med njimi pa je tudi en župan iz Erdoganove stranke AKP.

Minuli teden je Erdogan, ki ga letos čakajo predsedniške volitve, obljubil, da bo Turčija na jugovzhodu države zgradila skoraj 200.000 novih domov.