Zpiz predlaga 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin in dodatno 1-odstotno za upokojene do vključno leta 2011

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je vladi predlagal 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno 1-odstotno za upokojene do vključno leta 2011. Za uskladitev bo moral zavod letos nameniti 206 milijonov evrov, leta 2024 pa približno 274 milijonov evrov. Izredna uskladitev bo veljala od 1. aprila.