Epicenter tokratnega potresa je bil v okrožju Yesilyurt v pokrajini Malatya, približno 200 kilometrov severno od mesta Gaziantep na jugu Turčije, ki ga je 6. februarja prizadel uničujoč potres, po katerem je v Turčiji in v sosednji Siriji skupno umrlo več kot 50.000 ljudi.

»En državljan je danes izgubil življenje. Okoli 69 ljudi je ranjenih,« je po današnjem potresu za lokalno televizijo povedal vodja Afada Yunus Sezer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Afad je sporočil še, da so po potresu pri terenskem skeniranju ugotovili, da se je zrušilo 29 predhodno poškodovanih stavb. »Naše ekipe za iskanje in reševanje so bile hitro poslane na območje in začele z delom,« so zapisali na Twitterju.

Afad je po potresu 6. februarja na širšem prizadetem območju doslej zabeležil skoraj 10.000 popotresnih sunkov. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bilo skupno poškodovanih približno 173.000 stavb. Turški organi so medtem razširili kazenske preiskave posameznikov, odgovornih za varnost stavb, ki so bile porušene v uničujočem potresu, zaradi katerega je več milijonov ljudi ostalo brez strehe nad glavo.

Turški mediji so kritizirali gradbenike, ker so uporabljali slabe materiale in niso upoštevali gradbenih predpisov, predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je medtem napovedal, da nameravajo turške oblasti v enem letu na prizadetem območju obnoviti 270.000 domov.