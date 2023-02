V skladu z navedbami v poročilu, ki sta ga razkrila časnika Wall Street Journal in New York Times, se je ministrstvo za energijo sedaj pridružilo FBI, ki prav tako meni, da je bila pandemija covida-19 verjetno posledica nesreče v kitajskem laboratoriju. V ZDA sicer še vedno prevladuje mnenje, da se je virus razvil po naravni poti.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je v nedeljo za CNN poudaril, da obveščevalna skupnost ostaja razdeljena pri vprašanju o nastanku novega koronavirusa. »Trenutno ni dokončnega odgovora obveščevalne skupnosti na to vprašanje. Številni med njimi so rekli, da preprosto nimajo dovolj informacij, da bi bili prepričani o nastanku virusa,« je še dodal.

Kitajske oblasti so se danes kritično odzvale na novo poročilo in Washington pozvale, naj preneha spodbujati teorijo o laboratorijski nesreči, blatiti Kitajsko in politizirati vprašanje izvora covida-19, zaradi katerega je umrlo skoraj sedem milijonov ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Strokovnjaki iz Kitajske in Svetovne zdravstvene organizacije so na podlagi terenskih obiskov laboratorijev v Wuhanu in obsežnih pogovorov z raziskovalci že prišli do verodostojnega sklepa, da je možnost uhajanja zelo malo verjetna,« je poudarila tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning.