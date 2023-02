»Čeprav je skupina izrazila podporo Ukrajini in Ukrajincem ter obsodila ruski režim, je pomemben del našega občinstva kategorično nasprotoval prihodu skupine,« so v nedeljo na Facebooku pojasnili organizatorji Bel Floor Music Hall iz Kijeva. Po njihovih navedbah je napovedani koncert na Facebooku sprožil burne odzive, predvsem v povezavi z videnjem skupine Laibach v zvezi z razlogi za vojno v Ukrajini. Ukrajince je predvsem razburilo stališče skupine, da je vojna v Ukrajini geopolitični spopada med Rusijo in ZDA oziroma da je vojna v Ukrajini »cinična vojna za geostrateške interese velesil in finančnega kapitala« kot je skupina britanskemu časopisu The Guardian obrazložila vzroke za svoj nastop v Kijevu. Ukrajince je tako stališče spomnilo na rusko državno propagando, ki vojno v Ukrajini prikazuje kot spopad z Natom.

Skupina Laibach je sicer že pred tremi dnevi na Facebooku objavilo razlago sovjih stališč do Ukrajine. Ob tem so izpostavili, da je njihov napovedani koncert podpora Ukrajincem. »Nekatere naše izjave, ki morda niso bile v skladu z vašim razmišljanjem, niso bile nikoli namenjene temu, da bi vas kakor koli prizadele, ali zmanjšale pomen vašega pravičnega boja. Od prvih dni ruske agresije na Ukrajino smo zavzeli nedvoumno stališče in ponavljali, da v sodobni družbi ni prostora za vojno. Geopolitičnih vprašanj ni mogoče reševati z oboroženim napadom in političnim hujskaštvom. Takoj smo tudi odpovedali vse načrtovane nastope v Rusiji in v vseh intervjujih obsodili rusko agresijo v tej vojni,« so zapisali.

A zapisano očitno ni bilo dovolj in organizatorji so v včeraj kljub temu odpovedali koncert.