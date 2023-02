Zaposleni v Hotelih Bernardin, med njimi predvsem sobarice, želijo s stavko med drugim doseči preklic načrtovanega prenosa sobaric na zunanje izvajalce, odpravo plačnih nesorazmerij, takojšnjo uskladitev osnovnih plač z lansko inflacijo (10,3 odstotka), sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi, dvig povračila stroškov prevoza na delo na 21 centov na kilometer ter polno nadomestilo plače za čas trajanja stavke.

Stavka se bo začela ob 10. uri v prostorih delodajalca, 15 minut pozneje pa bodo aktivnosti s podporniki in govorci nadaljevali pod Hotelom Histrion v Portorožu na promenadi ob morju, je pojasnila Jaklič Valenti.

Kot v sindikatu opozarjajo že nekaj časa, bi načrtovani prenos sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje predstavljal škodljivo prakso, ki vplivajo na socialni in materialni položaj delavcev.

O tem so obvestili tudi vlado in Slovenski državni holding (SDH), saj je Sava Turizem v lasti družbe Sava, katere 90-odstotna lastnica je prek SDH in Kapitalske družbe država, a so »razočarani nad neodzivnostjo«.

Opozarjajo tudi na nadaljevanje pritiskov na člane sindikata. »Da je še toliko huje, se to dogaja v družbi, ki je v državni lasti. Vodstvo družbe ne goji socialnega dialoga, se ne pogaja s sindikatom in ne komunicira,« je dejala Jaklič Valenti.

»Boj proti prenosu zaposlenih na zunanje izvajalce je tako aktualen tudi zato, ker se identičen posel obeta tudi v ostalih družbah v upravljanju SDH v turizmu na isti destinaciji. Ogroženih je torej še več delovnih mest, pritisk na zaposlene je še večji,« je dodala.

Zavzela se je za sistemsko ureditev položaja zaposlenih, ki jih prenesejo na zunanje izvajalce, da bodo imeli pravice v enakem obsegu kot prej.

Vodstvo Save Turizma medtem vztraja, da dosledno spoštujejo zakonodajo, prenos zaposlenih pa med drugim pripisujejo sezonski naravnanosti podjetja. »Smo izredno sezonsko naravnano podjetje, v katerem je težko uravnavati nihanja števila zaposlenih sobaric. Na Obali je na primer v nizki sezoni lahko zasedenih manj kot 100 sob dnevno, v visoki sezoni pa 750 sob dnevno,« so v začetku meseca pojasnili odločitev.