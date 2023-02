Prihodek od prodaje storitev se je lani zvišal v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu, in sicer za 56,9 odstotka. V zadnjem mesecu leta pa se je sicer prihodek od prodaje storitev v primerjavi z novembrom znižal, in sicer za 0,9 odstotka.

Najbolj je upadel v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,7 odstotka). Nižji je bil tudi v prometu in skladiščenju (za 2,4 odstotka) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,8 odstotka). Višji pa je bil v poslovanju z nepremičninami (za 2,6 odstotka), v gostinstvu (za 2,0 odstotka) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,8 odstotka).

Decembra 2022 v primerjavi z decembrom 2021 je bil prihodek od prodaje storitev višji za 11,2 odstotka. Najizraziteje se je povečal v gostinstvu (za 34,7 odstotka), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 17,2 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 13,5 odstotka), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 7,2 odstotka) ter promet in skladiščenje (za 6,7 odstotka). Nižji je bil na letni ravni le v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 3,6 odstotka.