»Socialdemokratsko ljudstvo je živo in pripravljeno na vstajo. Prejela sem jasen mandat za resnične spremembe v stranki. V središče bomo postavili boj proti vsakršni neenakosti,« je po zmagi na volitvah dejala Schlein.

Med svojo volilno kampanjo je obljubila temeljito prenovo stranke, ki ji pogosto očitajo, da je izgubila stik z realnostjo. Schlein je večkrat opozorila, da je stranka razdrobljena in da ji v zadnjih letih manjka jasna identiteta. Prav tako pa se je zavzela za prehod na zeleno gospodarstvo in večjo pravičnost na trgu dela.

Schlein, ki se je rodila v Švici, je v letih 2008 in 2012 sodelovala v volilni kampanji nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, zaradi strmega vzpona in politične angažiranosti pa so jo italijanski mediji primerjali z ameriško političarko Alexandrio Ocasio-Cortez.

Med leti 2014 in 2019 je bila poslanka v Evropskem parlamentu, leta 2020 pa se je povzpela na položaj podpredsednice dežele Emilija-Romanja in postala desna roka Bonaccinija. S kandidaturo za vodenje stranke PD je tako izzvala svojega mentorja, ki je sicer veljal za favorita.

Zamenjala bo dosedanjega sekretarja stranke Enrica Letto, ki je po jesenskih volitvah, na katerih je PD prejel približno 20 odstotkov glasov, napovedal odstop s čela stranke in naznanil, da se na naslednjem kongresu ne bo več potegoval za položaj.

Stranka PD je bila ustanovljena leta 2007 kot levosredinska stranka, ki združuje nekdanje komuniste, socialiste in krščanske demokrate. Med letoma 2013 in 2018 so položaj predsednika vlade zasedali njeni trije člani, in sicer Letta, Matteo Renzi in Paolo Gentiloni.