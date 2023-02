V torek bo po večini oblačno, ponekod v zahodni in severni Sloveniji se bodo oblaki občasno trgali. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje še dosegali hitrost od 100 do 120 km/h.

Obeti: V sredo bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in zvečer pa bodo rahle padavine zajele tudi osrednje in severne kraje. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V četrtek bo oblačno, rahle padavine bodo zjutraj povsod ponehale. Čez dan se bo na zahodu delno razjasnilo. Burja na Primorskem bo slabela.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem se zadržuje ciklonsko območje. V spodnjih zračnih plasteh k nam od severovzhoda doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v torek bo pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo občasno še rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.

Biovreme: Danes in v torek bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave.