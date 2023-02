Los Angeles Kings so iz zadnjih štirih gostovanj potegnili le eno zmago. V petek so premagali New York Islanders s 3:2, pred tem v četrtek izgubili proti New Jersey Devils s 3:4 in še prej v torek proti Minnesoti z 1:2. Trenutno so še vedno na drugem mestu pacifiške divizije ter tretjem v zahodni konferenci s 33 zmagami in 28 porazi.

»V bistvu sta bila uvodoma dva odbita ploščka. V prvi tretjini ni bilo veliko takega, kar nam ni bilo všeč, niti v drugi. Včasih odbiti ploščki ne gredo, kot si želiš. Nocoj pač ni šlo v našo smer,« je o porazu menil Kopitar.

Vseeno njegovi kralji ostajajo v igri za končnico. »Igramo dobro, na lestvici stojimo dobro. Je pa dejstvo, da moramo do konca sezone zmagati še nekaj tekem, da se uvrstimo v končnico. Mislim, da je do konca še 20 tekem. Najprej bomo odigrali te in upam, da se bomo uvrstili v končnico, da bo forma dobra v pravem času,« je dejal Kopitar.

Na vprašanje, kako se pri svojih 35 letih počuti kot veteran v ekipi, kjer je kot mlad fant leta 2006 začel kariero v NHL, je odgovoril, da o tem ne razmišlja. »Mislim, da imam še kar nekaj časa pred seboj. Ekipa je sedaj pač mlajša, ampak se borimo in gledamo naprej ter se skušamo uvrstiti v končnico.«

V njej so leta 2014 igrali v finalu in za drugi naslov po letu 2012 premagali prav newyorške Rangerse. »Zdaj je že nekaj časa minilo od tega. Zamenjalo se je tudi že kar nekaj igralcev v obeh ekipah. To, kar se je zgodilo pred leti, nima prevelikega vpliva na sedanje tekme,« je dejal Kopitar in dodal, da je zelo lepo spet igrati pred polnimi dvoranami po koncu pandemije koronavirusa.

»Dobro je, super je, sploh v taki dvorani kot je Madison Square Garden, kjer je zelo naelektreno. Lep občutek je, da so gledalci spet na tekmah,« je še dodal Kopitar, ki je imel po tekmi na levem ramenu ledeno oblogo, vendar zatrdil, da ne gre za nič resnega. »Malce ledu pač,« je pripomnil.

Tekma v New Yorku je bila v nedeljo razburljiva. Gostje so bolje začeli, vendar pa so edini zadetek v prvi tretjini dosegli Newyorčani, ki so kmalu do konca tekme ostali brez kaznovanega K'Andreja Millerja, ki je pljunil na igralca Kingsov Drewa Doughtyja.

Trener Rangers Gerard Gallant je dejal, da je bilo Millerju žal za incident, ki ni bil nameren. Po tekmi je Doughtyju to tudi povedal in dodal, da mu je žal.

Do pljunka je prišlo, ko se je kar nekaj igralcev obeh ekip zapletlo v prerivanje. »Ni prav. Če je to nameraval ali ne, bil je precej velik pljunek v moj obraz,« je po tekmi dejal Doughty.

»Imeli smo priložnosti, še posebej na začetku tekme, vendar nismo zadeli,« je za konec po porazu dejal Kopitar, ki ni bil vpleten v pretep na ledu.