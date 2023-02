Za Josipa Broza Tita, predsednika nekdanje skupne države Jugoslavije, se krešejo mnenja, ali je bil velik državnik ali pa avtoritarni diktator. Ne glede na to, v kakšni luči ga vidite, pa je dejstvo, da je imel rad avtomobile. Na seznamu se je tako znašel tudi mercedes-benz 600, ki ga je uporabljal vse do svoje smrti. Besedico diktator smo omenili z razlogom. Luksuzni nemec je bil namreč med diktatorji izjemno priljubljen, uporabljali pa so ga Sadam Husein, Kim Jong-il, Nicolae Ceausescu, Mohammad Reza Pahlavi, Idi Amin Dada in Mao Cetung. Vsi po vrsti v podaljšani različici pullman, katere medosna razdalja je bila gromozanskih 3,9 metra, avto pa je bil nekakšen predhodnik današnjega maybacha.

Titov ljubljenček je v dolžino meril 6,24 metra, njegovo uradno ime pa je bilo mercedes 600 pullman landaulet. Avto v različici zgoraj brez so v obdobju politične in gospodarske krize v 70. letih kupili s sredstvi zveznega ministrstva za ljudsko obrambo, izdelali so le sedem takšnih, še enega je Tito dobil v dar za 75. rojstni dan. Prestižni avto je Tita spremljal na vseh potovanjih, prevažali so ga v posebnem vagonu Modrega vlaka, z ladjo Galeb in celo z letalom. Pred leti so ga prodali na dražbi za 2,9 milijona evrov. Pokojni predsednik je imel v lasti tudi zaprto blindirano različico, za katero so leta 1978 odšteli 667.100 tedanjih nemških mark. Bila je neprebojna za izstrelke pehotnega orožja, stekla so bila debela 2,8 centimetra, avto pa je tehtal štiri tone. Z njim se je Tito peljal le dvakrat, in sicer na obisku Kosova in še Kube leto pred smrtjo.

Kabriolet landaulet je bil najredkejši

Različica 600 je zamenjala model W189, ki se ga je oprijelo ime Adenauer, in sicer po Konradu Adenauerju, predsedniku vlade Zahodne Nemčije, ki jih je v voznem parku imel kar nekaj. Proizvodnja se je začela leta 1964 in končala leta 1981, v tem času so jih izdelali 2677, od tega 2190 limuzin s kratko medosno razdaljo in štirimi vrati ter dolžinsko mero 5,45 metra. Zanimivo, da so po smrti pri Mercedesu opustili proizvodnjo tako luksuznega vozila, k temu razredu pa so se vrstili kakšnih 20 let kasneje, ko so predstavili maybacha 57 in 62, ki pa sta bila zelo draga. Od leta 2019 vrhunec ponudbe predstavlja mercedes-maybach razred S. Nekaj posebnega je bila podaljšana različica, ki je bila na voljo s štirimi ali šestimi vrati, zgodba zase pa je bil tudi kabriolet landaulet, ki so jih izdelali zgolj 59, od tega 26 s šestimi vrati. Leta 1965 so jih tako v Nemčiji uporabili ob obisku kraljice Elizabete II., landauleta, ki je danes v muzeju v Stuttgartu, so nekaj časa uporabljali tudi v Vatikanu.

Na cesti je bila različica 600 prepoznavna po svoji velikosti, teži (najmanj treh ton) in številnih hidravlično podprtih dobrotah, zgodba zase je bil tudi največji motor tistega časa, 6,3-litrski osemvaljnik z močjo 250 konjev (184 kW), ki je avto ob pomoči 4-stopenjskega samodejnega menjalnika pognal do hitrosti 200 kilometrov na uro. Poraba 26 litrov na 100 kilometrov različice pullman je bila astronomska. Omeniti velja, da so bili sedeži, šipe, sončna streha in prtljažnik pomični s pomočjo hidravlike, tudi vrata so se samodejno zapirala. Prilagodljivo zračno vzmetenje pa je zagotavljalo izjemne vozne lastnosti in vozno udobje ne glede na podlago.

Za volanom zgolj slavni in bogati

Niso pa bili zgolj diktatorji med kupci. Za volanskim obročem je bilo moč videti milijarderja Aristotela Onassisa, modno oblikovalko Coco Chanel, pevca Davida Bowieja in Elvisa Presleya, igralko Elizabeth Taylor, dirigenta Herberta von Karajana, lastnika revije Playboy Hugha Hefnerja in še mnoge druge. Model 600 se je znašel tudi na filmskem platnu, večkrat so ga uporabili v filmih o britanskem agentu Jamesu Bondu, v kultnem Top gearu pa je Jeremy Clarkson primerjal svoj mercedes 600 letnik 1973 in rolls-royca corniche iz leta 1972, ki ga ima v lasti njegov sodelavec James May. Ob lansiranju je luksuzni avto stal 56.500 tedanjih nemških mark (pullman 63.500), v vzdihljajih proizvodnje pa 144.368 mark (pullman 165.760). Za tisti čas je bilo to najmanj desetkrat več, kot je stal običajen avto (pri izdelavi niso varčevali), zato je bil dosegljiv zgolj slavnim in bogatim. Poznavalci še danes trdijo, da gre za najboljšega mercedesa vseh časov, saj je poosebljal luksuz na štirih kolesih, prav vse pa so izdelali ročno. »Mi lahko prosim v volanski obroč vgravirate moji inicialki,« je pred nakupom zahteval John Lennon, ki si je zaželel različico pullman. Njegova velja za eno najredkejših in najbolje opremljenih, saj so v Stuttgartu resno vzeli vse njegove zahteve. Zunanjost je bela, v notranjosti pa so uporabili črni žamet in najboljši intarziran les. Lennon, ki je bil tedaj »težak« 800 milijonov ameriških dolarjev, si je vse to zlahka privoščil. Lastništvo mercedesa 600 še danes ni poceni. Samo rutinski tehnični pregled stane 20 evrskih tisočakov, zamenjava rezervnih delov pa hitro preseže 50 tisočakov. Malenkost za današnje lastnike, med katere sodi tudi igralec Jack Nicholson.

*** 56.500 nemških mark je bilo ob lansiranju leta 1964 potrebno odšteti za mercedesa 600, za različico pullman pa 63.500 mark.