Med vožnjo do doma sem premlevala star, že večkrat slišan črni humor, ki govori o človeku, ki se je šel na pokopališče poslovit od svojega vrstnika, ko ga na koncu obreda veliko mlajši znanec ogovori in vpraša, koliko je star in kam gre. Ko mu odgovori, da se vrača domov in da je star čez 80 let, mladenič pripomni, da se mu ne splača vračati. Vendar danes je veliko ljudi te starosti, ki so bolj živahni in vitalni kot mnogo mlajši. Življenjska doba se je v zadnjih desetletjih močno podaljšala. Seveda na cestah ne srečamo vsak dan na desetine starejših voznikov, a dejstvo je, da se prebivalstvo stara in ker se mlajši ne trudijo ravno dvigniti rodnosti, bomo postali narod starih ljudi.

Kar zadeva starostno mejo, ko je treba pogosteje na kontrolo za podaljšanje vozniškega dovoljenja, se bo ta zagotovo premaknila, tako da se lahko zgodi, da bomo namesto mlajših v avtomobilih videli vedno več sivih in plešastih glav. Da bo jasno, ne gre za podcenjevanje starejših, tudi starost je lepa. Kdo ve, morda bo kdo na stara leta želel opraviti vozniški izpit in tudi prvič sesti za volan. A kot pravi stroka, bo potrebna večja previdnost. Prve vozniške izkušnje starejših od 60 let pogosto prinesejo težave. Ob vsej želji in volji po vožnji je treba priznati, da je današnji promet stres že za mlajšega voznika. Spet se spomnim na mamo, za katero je stres biti že sovoznica v današnjem prometu. »Ne bi sedla za volan, pa če mi plačajo. Tako zelo se je vse spremenilo. Pa sem s svojim fičkom nekoč vso Jugoslavijo prevozila.«

Ja, s fičkom se je nekoč dalo priti zelo daleč. Zato pa bi bilo danes prav, da avto starejših voznikov ne bi bil njihovega letnika, temveč novejše proizvodnje, z odlično preglednostjo, opremljen s servo volanom in tudi svetlejše barve. Vse zato, ker sčasoma refleksi oslabijo in jih nadomesti tehnika, barva pa je pomembna, da drugi vozniki prej opazijo avto, ki izvaja manever, ki ni ravno po predpisih.