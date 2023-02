Razred zase. Besedna zveza, ki jo večkrat uporabimo, ko želimo izpostaviti, da je nekdo ali nekaj pri neki stvari tako zelo izstopal, da mu drugi niti slučajno niso mogli slediti. Da je bil tako daleč najboljši, najmočnejši, najhitrejši (in kar je drugih presežnikov), da je bil pač razred zase. Priznamo, malce nas je tako zmotil zapis na Mercedesovi spletni strani, ko smo med iskanjem tehničnih podatkov in cenikov pri opisu novega razreda T kot prvi dve besedi uzrli prav omenjeni. Ob vseh Mercedesovih avtomobilih skozi zgodovino, ki so dejansko bili razred zase, si ta tega naziva pač kratko malo ne zasluži. Kar pa nikakor ne pomeni nič slabega...

Glede na besede v zgornjem odstavku vas utegne nadaljevanje tega zapisa presenetiti, saj o mercedesu T, bolj premijski potniški različici modela citan, dejansko lahko pišemo skoraj izključno pozitivne reči. A če smo že začeli s kritiko poimenovanja, se moramo spotakniti še ob nekaj – razred T so namreč pri Mercedesu uvrstili v rubriko »velikoprostorska limuzina«. Za marsikakšno oznako pri razvrščanju avtomobilov v razrede smo že slišali, a velikoprostorska limuzina za avtomobil, kot je razred T, je ena najbolj neposrečenih sploh. Tu so se torej pri Mercedesu slabo odrezali, ali pa so zgolj močno pretiravali, ko so skušali izpostaviti glavne adute tega avtomobila. Ki je sicer, kot omenjeno, več kot le zelo spodoben potniški dostavnik.

Da, kakorkoli obrnemo je razred T še vedno točno to – potniški dostavnik. Narejen je na podlagi renaulta kangooja, kar v ušesih marsikoga zazveni kot nekaj negativnega, a je daleč od tega. Nenazadnje so ga Mercedesovi inženirji tudi precej predelali, a kakšno podobnost z omenjenim avtomobilom boste vseeno težko zgrešili. Denimo v notranjosti pri kakšnih identičnih stikalih, a da bi to motilo, še zdaleč ne moremo zapisati. Ob tem je pri razredu T voznikov delovni prostor urejen in iz zelo kakovostnih materialov, kot bi od avtomobila s trikrako zvezdo na nosu tudi pričakovali.

Ko smo že pri notranjosti, dodajmo, da je v njej veliko koristnih odlagalnih prostorov, da je upravljanje z nastavitvami enostavno, za malce bolj premijski občutek, ki pritiče avtomobilom te znamke, pa bi morda pričakovali vsaj malce večji osrednji zaslon. Večji, ne pa tudi, da bi preko njega skrbeli za upravljanje z več nastavitvami, saj je razporeditev gumbov in stikal v razredu T optimalna, da voznika med vožnjo kar najmanj zamoti; edina stvar, ki zahteva nekaj »učenja«, je upravljanje z dvema drsnikoma na volanskem obroču. Pohvaliti velja tudi občutek prostornosti in udobna prednja sedeža, pri katerih bodo le višji pogrešali malce daljši sedalni del, zadaj je v tem 4,5 metra dolgem avtomobilu dovolj prostora tudi za tri odrasle potnike povprečnih dimenzij, bolj kot zaradi same prostornine (v osnovi 520 litrov, razširi pa se lahko do kar 2127 litrov) pa je prtljažnik uporaben zaradi pravilne oblike in ogromne odprtine. Ki jo sicer pokrivajo tudi ogromna in dokaj težka vrata, pri katerih se ne bi branili električnega odpiranja in predvsem zapiranja.

Kdor bo pogledal na podatek o moči 1,5-litrskega dizelskega motorja, ki sodeluje s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom (doplačilo 2194 evrov vsekakor priporočamo), in tam videl zapisanih 85 kilovatov (116 konjev), bo zagotovo pomislil, da je to za tako velik in neaerodinamičen avtomobil (pre)malo. A praksa je pokazala drugače. Omenjena moč je tudi ob dokaj polnem avtu povsem dovolj za gladko vožnjo na vseh vrstah cest, vključno z avtocestnim potovanjem, razred T pa ima ob tem udobno naravnano podvozje, ki omogoča prijetno izkušnjo za družinske uporabnike. Res je, pretirano poskočen ni, o čemer priča tudi pospešek do stotice (13,2 sekunde), a dobro se ve, čemu je ta avto namenjen. In to nalogo opravlja odlično, morda res celo najboljše v svojem razredu. Kar pa ga, in pri tem vztrajamo, ne uvršča v razred zase.

No, na srečo ga to ne niti cena. 30.971 evrov, kolikor stane zelo dobro opremljen testni primerek, za nameček z samodejnim menjalnikom, namreč ob današnjih podivjanih cenah še zdaleč ni pretirano.