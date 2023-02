Na cesti sem vsak dan, pa nimam občutka, da smo bili Slovenci v lanskem letu toliko boljši vozniki, kot kaže število smrti, ki se je glede na leto 2021 zmanjšalo za 25 odstotkov, kar je največ v Evropski Uniji. Kaj smo počeli tako zelo drugače?

Ne vem, če smo stvari počeli tako zelo drugače. Kritična meja smrtnih žrtev se je znižala v želeno smer, žal pa med lažje in težje poškodovanimi beležimo rast. Moje mnenje je, da imamo še veliko izzivov, da bo prometna kultura in s tem varnost v cestnem prometu na resnično visoki ravni.

Kako vi dojemate slovenskega voznika? Ker če bi delali anketo, ima večina o svojih vozniških sposobnostih visoko mnenje.

Sama dnevno naredim veliko kilometrov. Imam občutek, da na razdaljah, ki jih delamo rutinsko, se pravi, da so ponavljajoče, vozimo, kot da smo na avtopilotu. Novejši avtomobili, opremljeni s kopico asistenčnih sistemov, omogočajo, da vozniki med vožnjo brskajo po telefonu, gledajo filme... tako da smo si še dodatno vzpostavili elemente nevarnosti v prometu. Agencija z aktivnostmi skozi vse leto skuša vplivati na zavedanje, kako visoka tveganja prinaša v promet aktivna uporaba multimedije med vožnjo.

Kaj bi morali narediti, da bi dobili voznika, ki bi vozil v skladu s pravili in bi znal v nepredvidljivih razmerah pravilno reagirati?

Ko sedemo v avto, stvari ne smemo početi avtomatsko, temveč odgovorno. Varnostni pas si moramo pripeti, še preden zaženemo avto. Prav tako si moramo ustrezno nastaviti ogledala, navigacijo, če jo uporabljamo, torej vse potrebne nastavitve in povezave. Vse moramo početi zavestno in ne na pamet. V prometu vozimo preveč rutinsko, prepričana sem, da marsikdo od nas, če bi moral znova opravljati izpit iz cestno-prometnih predpisov, tega ne bi opravil.

Kako odgovorne se za stanje v prometu dejansko počutite pri agenciji?

Dobri rezultati prometne varnosti so velik izziv, zaveza in pričakovanje, da se bo trend tudi v prihodnje nadaljeval. V agencijo sem prišla ravno v času dneva spomina na žrtve prometnih nesreč, slišala sem ogromno pričevanj posameznikov, ki so imeli srečo, da so nesrečo preživeli, kot tudi tistih, ki so ostali brez svojcev in prijateljev, zato svojo funkcijo jemljem osebno, vsaka nesreča pa me razžalosti.

Poznate recept za večjo varnost? Zakaj ne prekopiramo, kar počno najbolj varne države ali pa smo preveč drugačni?

Če pogledamo statistiko, nismo toliko drugačni. Celotna Evropska Unija ima največji izziv pri ranljivejših skupinah. V Sloveniji smo lani največji napredek dosegli pri motoristih, mopedistih in voznikih osebnih vozil, v ranljivejših skupinah, pri kolesarjih, voznikih e-skirojev in pešcih pa nismo tako zelo uspešni. Verjetno je to povezano tudi s trendi v času epidemije, ko smo več hodili peš ali uporabljali kolo, spremenili navade v mobilnosti, zgodba zase pa je tako ali tako ustrezna infrastruktura.

Izpostaviti velja prisotnost alkohola v prometu. Od začetkov samostojnosti je zaradi alkohola v nesrečah življenje izgubilo več kot 2000 ljudi.

V Sloveniji se letno zgodi okoli 19.000 prometnih nesreč, pri okrog 1600 je prisoten alkohol. Alkohol je širši družben problem, ki ga moramo naslavljati na vse starostne skupine. Izpostaviti pa moramo še problem drog in drugih psihoaktivnih snovi. Če pogledamo delež poškodovanih in umrlih, je ta na strani drog vedno bolj zaskrbljujoč. Najbolj pa skrbi kombinacija obojega, drog in alkohola, tudi v dovoljeni meji. Lani je iz tega naslova umrlo 33 oseb, kar predstavlja pri skupaj 85 umrlih ogromen delež.

Zakaj kazen ni takšna, da bi dotičnega človeka začela obsojati vsa družba? Da bi znali glasno in jasno povedati, da je treba pijance izločiti iz družbe in jih pribiti na sramotilni steber.

Res je, preveč smo tolerantni. Sem zagovornica, da moramo o tem problemu govoriti na glas. Zagotovo pa mora priti tudi do sistemskih sprememb.

Alkohol polni državni proračun. Ali zato na najvišji ravni ni konsenza?

Slovenci smo po porabi alkohola žal še vedno visoko nad evropskim povprečjem. Na leto Slovenec, starejši od 15 let, v povprečju popije skoraj 11 litrov čistega alkohola. Vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik enkrat tedensko pije. Lani je najmlajši povzročitelj smrtne prometne nesreče pod vplivom alkohola štel 15 let. Vsaka politika bi morala imeti pred očmi ta dejstva.

V Moldaviji izvajajo program, ki vsem, ki so zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubili vozniško dovoljenje, ponuja možnost, da to pridobijo nazaj, če bodo v mrtvašnici pomagali umivati trupla. Preveč ekstremno za nas?

Preden sem prišla na agencijo, sem večkrat dejala, da bi mlajše voznike kdaj peljala v URI Soča, da bi videli, kako poteka rehabilitacija po prometni nesreči. To, kar počno v Moldaviji, je ekstrem, ki ima lahko negativen učinek. Je pa res, da je med alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnih izidom precej takšnih, ki svojega dejanja sploh ne obžalujejo in nimajo občutka krivde.

Znan je primer, ko je alkoholizirani voznik do smrti povozil nosečo žensko in dobil le osem let zapora. Mar to ni milo rečeno sramotno?

Se strinjam in dodajam, da je za svojce, za tiste, ki ostanejo, vsaka kazen za povzročeno smrtno žrtev ali poškodbe premila.

Koliko država letno vloži v zagotavljanje prometne varnosti?

Proračun zagotovi 3,35 milijona evrov namensko za prometno varnost, nato je še delež financiranja agencije, ki je vezan na opravljanje vozniških izpitov, en del pa je vezan na lastne vire, skozi opravljanje lastnih tržnih storitev. Skupaj imamo letno na voljo med 6,5 in 7 milijonov evrov. Upoštevati je potrebno tudi aktivnosti zunaj agencije, tako zavarovalnice del premije namenjajo za preventivne varnosti, zelo aktivne so tudi nevladne organizacije, ki vire financiranja pridobivajo na različne načine ter lokalni sveti za preventivo in vzgojo

Sprašujem z razlogom, ker vsaka žrtev na cestah državo veliko stane, in sicer 1,8 milijona evrov. Da za prometno varnost ni dovolj denarja, je skregano z zdravo pametjo.

Družbenoekonomski stroški prometnih nesreč na letni ravni znašajo okrog tri odstotke BDP, to je ogromno. Pri sredstvih za prometno varnost zato ne bi smeli varčevati za vsako ceno. Želela bi si, da bi se vsi zavedali, kako pomembno je zagotavljanje prometne varnosti. Pri tem pa poznamo tako dobre kot tudi slabe prakse. Na občinski ravni poznamo svete za preventivo, ki z enim evrov na občana naredijo zelo veliko in so aktivni. En evro je resnično malo, ampak marsikje občina za prometno varnost nameni še precej manj.

Vsi vemo, da stacionarni radarji znižujejo hitrost, kar je vidno na posameznih odsekih avtocest, kjer so postavljeni. Zakaj tega ne implementiramo na regionalne ceste?

Merilniki hitrosti so ukrep, ki dokazano zmanjšuje hitrosti v povprečju za 20 odstotkov. Ukrep postavljanja radarjev ni napačen, pomembno je, da je prav posredovan v javnost. Agencija z javnim pozivom daje v brezplačni najem občinam prikazovalnike hitrosti, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje hitrosti, kar je posebej ključno v naselju. Če je ob cesti že samo »škatla«, se vozniki odzovemo in vozimo počasneje. Vse več občin se tako odloča za nakup radarjev.

Se strinjate, da je na cestah premalo policistov?

Bi si želela, da bi jih bilo več. Ob zavedanju nadzora so ljudje previdnejši. Vzgoja, preventiva in nadzor skupaj pa dajejo dolgoročne rezultate.

Zdi se, da je bila ukinitev avtocestne policije predvsem političen ukrep, saj jo večina držav premore.

Pa se vam res zdi, da policistov na avtocesti ni? Dnevno sem na relaciji med Mariborom in Ljubljano, pa jih veliko opazim, sem pa mogoče bolj pozorna kot marsikdo drug v prometu. Verjamem pa, da kadrovska podhranjenost lahko vpliva na to, da policistov na cestah ni še več. Avtocestna policija, ne glede na to, kako je organizacijsko dejansko zasnovana, pa vpliva na našo podzavest in našo ravnanje na cesti.

Če vas razumem, vi avtocestne policije, če bi bili ministrica, ne bi ukinili?

Nadzor policije mora dobro funkcionirati. Organizacijo pa je potrebno izvesti kar najbolj gospodarno in s ciljem večje varnosti v prometu.

Problem je tudi vozni park, ki se stara. Še leta 2008 je bila povprečna starost 7,6, danes je že več kot 10 let. Slovenci preprosto kupimo premalo novih avtomobilov, kar je odraz kupne moči. Se država tega problema zaveda?

Vsekakor bodo nove oblike mobilnosti, okoljska ozaveščenost in spremembe na tem področju še dodatno spremenile navade v dnevni mobilnosti in prinesle nove izzive varnosti v prometu.

Ker oba veva, novejši kot je avto, večja je možnost preživetja tudi pri kakšni hujši nesreči.

Seveda novejša vozila prispevajo k večji varnosti, če sisteme, ki so vanje vgrajeni, uporabljamo pravilno in si ne pridržujemo pravice, da zato, ker smo bolj varni, v prometu počnemo druge neumnosti.

V Sloveniji se zdi samoumevno, da vsak naredi vozniški izpit, prepogosto pa pozabljamo, da gre za neke vrste licenco za ubijanje, saj je vožnja lahko zelo nevarna. Psihološka preverjanja kandidatov se zdijo nujna.

Nujno potrebujemo sistemske spremembe, ki bodo posodobile področje kriterijev in časovne dinamike preverjanja sposobnosti za upravljanje prevoznih sredstev. Spremenjen način življenja je prinesel drugačne posledice na zdravje ljudi, česar še nismo uspešno vgradili v področje zdravniških pregledov. Več je uporabe zdravil, ki lahko imajo vpliv na vožnjo, pa tega ne vidimo kot problema in brezskrbno sedemo za volan. Ko gledamo statistiko prometnih nesreč, pozabljamo na segment, ki je prav tako problematičen in je velik izziv, to so zdravstveni razlogi. Ko na primer nekoga, ki je vozil zgledno, med vožnjo zadene kap. Naraščajoč je izziv ljudi z demenco. Kot posamezniki smo premalo samokritični, kot svojci starejših oseb včasih tudi.

Ena izmed raziskav je pokazala, da se na cestah sprošča ogromno agresije, sploh med jutranjimi in popoldanskimi konicami.

Ta problem je povezan s tempom življenja, ves čas se nam mudi, vse bi radi opravili v čim krajšem času, kar vpliva na agresijo na eni in utrujenost in zaspanost na drugi strani. Se pa strinjam, da je agresivnosti na cestah preveč. Zato vodimo posebno kampanjo v medijih in ozaveščamo na delavnicah za mlade Vozimo pametno in delavnicah Sožitje za starejše.

Vsaka smrt v prometu je nepotrebna. Se vam zdi vizija 0 realna, lahko nekoč postanemo država, ki bo zgled drugim?

Želim si, da bi bila vizija 0 nekoč realna in da to ozavestimo v čim večjem obsegu. Če si bomo postavili ambiciozne cilje, bomo v tej smeri tudi delovali. V nasprotnem ne bomo ničemur sledili. Brez cilja smo vedno tam nekje vmes. Če bomo cilj imeli, so številke na področju prometne varnosti lahko boljše.

A kdaj se bo to zgodilo, bova midva to še doživela?

Vmes naju čaka še kakšen zdravniški pregled, si pa želim, da bi nekoč dejali, da smo na področju prometne varnosti naredili velik korak naprej in da je pot bila prava. Še pred 25. leti je letno na cestah izgubilo življenje okrog 360 oseb, z vsemi ukrepi smo uspeli to mejo znižati na okrog 100 letno, seveda pa je Vizija 0 edini moralno sprejemljivi cilj.

Ker v državah, kjer so dosegli politični konsenz, da varnost prometa ni predmet dnevnopolitičnih interesov, temveč na dejstvih in stroki zgrajenih ukrepov, napredek ni izostal in je občuten.

Moramo se zavedati, da je pomembno le to, da ko izbiramo stran ceste, po kateri gremo, tega ne počnemo glede na politično opcijo, temveč glede na pravilnost prometnih predpisov.

