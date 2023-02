Podelitve prestižnih nagrad so zagotovo enkratna priložnost za komentiranje dogajanja na rdeči preprogi. Na 76. podelitvi britanskih filmskih nagrad bafta je modne komentatorje navdušila valižanska princesa, 41-letna Catherine Middleton, ki je na podelitev prišla z možem, valižanskim princem Williamom. Medtem ko je William vztrajal pri klasiki – nosil je črn žametni suknjič z metuljčkom in belo srajco – je Catherine navdušila z dolgimi elegantnimi rokavicami. Nosila jih je skupaj z belo večerno obleko oblikovalca Alexandra McQueena. Zanimivo je, da se je princesa, ki je znana po recikliranju tudi svojih večernih oblek, v isti obleki že pojavila na podelitvah baft, in sicer leta 2019. Takrat si je za popestritev kreacije na ramo dodala veliko rožo. Tokrat pa si je namesto cvetličnih detajlov nadela ogrinjalo, ki ji je nežno padalo čez ramena.

Mati treh otrok je po mnenju britanskega tiska zasenčila marsikatero hollywoodsko zvezdnico, med številnimi komentarji v tabloidih pa je bilo mogoče tudi prebrati, da gre za klasičen Katin videz. Obleko, ki ji je razgalila eno ramo, je, kot rečeno, kombinirala z žametnimi rokavicami Cornelie James, čevlji znamke Aquazzura, modelom fenix, torbico Alexandra McQueena in uhani iz Zare, ki stanejo le 15 funtov. Prav rokavice so po trditvah stilistov nepogrešljiv modni dodatek in nujen kos letošnjega leta.

Princesa ni nikoli skrivala, da je ljubiteljica kreacij pokojnega britanskega oblikovalca McQueena. Kreativna direktorica te modne hiše Sarah Burton je izdelala tudi njeno poročno obleko.