Tisti, ki so trdili, da bodo nogometaši Olimpije po porazu v Ljudskem vrtu zašli v krizo, ki jo bo Maribor izkoristil, se jim približal na lestvici in se enakovredno vključil v boj za naslov prvaka, so brcnili v temo. Ljubljančani so namreč strnili vrste, najprej premagali Gorico (4:3), sedaj pa na gostovanju na kolena spravili še Koper (1:0). Ali povedano drugače: na lestvici so še vedno zanesljivo prvi, prednost pred Mariborom (ta je z 2:0 ugnal Celje) pa znaša visokih 14 točk.

Koprčani so na Bonifiki nujno morali zmagati, da bi ostali v igri za nastop v Evropi. Gledalce pa kljub nizki temperaturi ni zeblo, saj so nogometaše pogosto nagradili z zasluženim ploskanjem, derbi je bil namreč več kot gledljiv. Olimpija je že v prvem polčasu sprožila kar 17 strelov, pri čemer je štirikrat zadela okvir vrat, da je bil izid 0:0 na robu verjetnega, pa velja omeniti, da je imel Mario Kvesić na voljo še enajstmetrovko, a jo je zastreljal. Vratar Adnan Golubović se je tako še enkrat izkazal za mojstra branjenja, saj je bila to že njegova peta ubranjena enajstmetrovka v sezoni. Za odločilni trenutek tekme se je izkazala 51. minuta, ko je po lepi samostojni akciji Svit Sešlar s podajo zaposlil Kvesića, ki pa je bil tokrat pri strelu z bližine natančen in je dosegel deveti gol v sezoni. Koprčani si v drugem polčasu niso pripravili izrazitejše priložnosti.

»Odigrali smo dobro tekmo, imeli priložnosti, a gola nismo dali. Se nam je pa poznala utrujenost,« je dogajanje pospremil nogometaš Kopra Luka Vešner Tičić, ki je imel ob koncu tekme polpriložnost. Asistent pri golu Svit Sešlar pa je dodal: »Za nas je bila to pomembna tekma, dobro je, da smo zmagali. Pomembno je tudi, da nismo dobili gola, vratar Vidovšek pa je znova dokazal, da je z naskokom najboljši v ligi.« Olimpija je bila na koncu boljša tako v skupnih strelih (22:12) kot v strelih na gol (15:4), tudi žoga je bila zvečine v njihovi posesti (58:42 odstotkov). Po koncu tekme se je sicer za trenutek zaiskrilo, a so se strasti hitro umirile. Nove zmage, že 18. na 24 tekmah, se je zelo razveselil tudi ljubljanski strateg Albert Riera: »Čestitke fantom za prikazano igro. Po tekmi v Mariboru so nas kritizirali, toda pokazali smo karakter. Enajstmetrovko lahko zgreši le tisti, ki jo strelja. Kvesić je odličen nogometaš in bo streljal tudi naslednjo, zaupam mu 200-odstotno. Dokazali smo, da znamo igrati na rezultat in da nas je težko premagati.«

Izidi 24. kroga: Koper – Olimpija 0:1 (0:0, strelec Kvesić v 51. minuti za Olimpijo), Radomlje – Tabor Sežana 0:0, Bravo – Mura 0:0, Maribor – Celje 2:0 (2:0, strelca Brnić v 4. in Vipotnik v 35. minuti za Maribor), Gorica – Domžale 0:2 (0:1, strelca Brecl v 36. in Strajnar v 68. minuti za Domžale).