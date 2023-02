Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, v Seefeldu pred štirimi leti in predlani v Oberstdorfu, se je Slovenija veselila kolajn v ekipnem sprintu. V obeh je sodelovala Anamarija Lampič, v Avstriji je bila s Katjo Višnar druga, v Nemčiji pa z Evo Urevc tretja, toda po slovesu Petre Majdič, najboljša slovenske tekačice na smučeh, je pred začetkom sezone prestopila med biatlonke. S tem so bile možnosti, da bi slovenski smučarski tek še tretjič zapored prišel do kolajne v tej zanimivi tekaški preizkušnji, minimalne, vseeno pa Urevčeva in Anja Mandeljc s svojim nastopom nista razočarali. V kvalifikacijah sta bili dvanajsti.

»Lahko rečem, da sva zadovoljni z nastopom, izpolnili sva cilj in dosegli soliden izid. V drugem krogu se mi je poznalo, da sem šla prek svojih sposobnosti in sem spustila naprej Čehinjo. Želeli sva se uvrstiti med šestim in osmim mestom, osnovni cilj pa je bila deseterica. Pomagalo nama je tudi vzdušje in navijanje ob progi,« je po tekmi dejala 27-letna tekačica iz Gorij, ki je bila v sobotnem skiatlonu udeležena v množičnem padcu takoj po prihodu s stadiona. »Ena izmed tekmovalk je padla, druge smo ji sledile, zletela sem s proge in se do krvi popraskala. Brez padca bi bila dvajseterica dosegljiva,« je Urevčeva dejala o sobotnem 23. mestu v skiatlonu, v katerem je novo zlato kolajno za Švedsko osvojila Ebba Andersson. Naslov iz Oberstdorfa je v ekipnem sprintu ubranila Joona Sundling, ki je bila najboljša že v posamičnem sprintu. Tokrat do zlate ekipne kolajne ni prišla z Majo Dahlqvist, pač pa z Emmo Ribom, drugouvrščeno v posamičnem sprintu. Za Švedsko je bil to tretji zaporedni naslov v tej disciplini, sicer že četrti.

Tudi v moški konkurenci ni bilo presenečenja. Svetovni prvak v posamičnem sprintu Johannes Hoeslot Klaebo in Pal Goldberg, ki je bil v četrtek drugi, sta vodila od starta do cilja. Za Klaeba je to tretji zaporedni naslov, za Norveško skupaj šesti. Enega ima tudi glavni trener slovenske tekaške reprezentance Ola Vigen Hattestad, ki je bil leta 2007 v Libercu tudi posamični svetovni prvak v sprintu. Njegova varovanca, Vili Črv in Miha Šimenc, sta se kot trinajsta uvrstila v izločilne boje, kar je bil njun osnovni cilj. V finalu sta eno mesto izgubila.

Do dveh zlatih kolajn je ob koncu prvega planiškega tedna prišel norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber, ki je bil najboljši tako v sobotni posamični preizkušnji kot na današnji tekmi mešanih štafet, ki je bila sploh prvič na sporedu svetovnih prvenstev. Slovenci niso prišli do odmevnih uvrstitev.