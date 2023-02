V 220-milijonski Nigeriji so v soboto potekale predsedniške in zvezne parlamentarne volitve, končnih rezultatov pa očitno ne bo še nekaj dni, tudi zato, ker so ponekod volitve potekale še v nedeljo. Veliko je bilo incidentov, slišati je bilo pritožbe o manipuliranju z elektronskim volilnim sistemom, ki so ga uporabili v manjši meri, strahovi pred večjimi nasilnimi incidenti med volitvami pa se vendarle niso uresničili.

Glede predsedniških volitev bo najbrž potreben drugi krog, saj je za izvolitev v prvem krogu treba dobiti vsaj 25 odstotkov glasov v 24 od 36 zveznih držav, kar pa je ob sedmih etničnih skupinah, ki imajo v Nigeriji od 5 do 55 milijonov pripadnikov, težko doseči.

Volilne navade na preizkušnji

Med 18 kandidati so v boju za zmago trije. Prvič po koncu diktature leta 1999 bi se tako lahko zgodilo, da bi predsednik Nigerije postal nekdo, ki ni kandidat nobene od dveh velikih strank, sredinskega Vsenaprednega kongresa (APC) ali desnosredinske Ljudske demokratske stranke (PDP). Dobro je namreč kazalo 61-letnemu liberalnemu kandidatu Delavske stranke Petru Obiju, ki je katolik z juga, a je volilno kampanjo poskušal usmeriti tudi na islamski sever. Drugače kot 76-letni Atiku Abubakar (APC) in 70-letni Bola Tinubu (PDP) Obi koristi od nafte ni obljubljal le svoji etnični in verski skupini. Nigerijci sicer večinoma volijo glede na etnično in versko pripadnost, kar koristi Abubakarju, ki ima volilce na islamskem severu, in Tinubuju, ki računa na zmago na krščanskem jugu. Po drugi strani so mnogi Nigerijci zelo jezni zaradi stanja v državi in so v prid spremembam pripravljeni voliti drugače.

V letih 2006–2014 je Obi kot guverner zelo dobro vodil južno zvezno državo Anambra z 12 milijoni prebivalci. Njegovo ime se je pojavilo v Pandorinih dokumentih o denarju v davčnih oazah, a je potem dokazal izvor denarja. Tega pa ni hotel storiti Abubakar, ki naj bi v svoj žep usmeril milijone državnega denarja, kot podpredsednik z nafto bogate Nigerije v letih 1999–2007 pa je bil odgovoren za slab začetek demokracije po koncu diktature. Tinubu ni hotel odgovoriti niti na zastavljena vprašanja novinarjev. Skriva se za obljubami, kot je ta, da bo zagotovil »izjemen razvoj industrije«.

Težavna dediščina

Zmagovalec volitev bo od dosedanjega predsednika Muhamada Buharija podedoval slabo gospodarsko situacijo. Ob hitri rasti števila prebivalcev ni gospodarske rasti, tako da so Nigerijci revnejši kot leta 2015, ko je Buhari prvič postal predsednik. Tretjina v državi je brezposelnih. Izjemno revni so zlasti na severu, redko imajo dostop do elektrike. Lanska podražitev hrane zaradi vojne v Ukrajini je še poslabšala njihovo bedo. Zaradi vsega so se na severu utrdili džihadisti in kriminalne tolpe. Vsi trije omenjeni kandidati obljubljajo, da bodo okrepili policijo tudi zato, ker je vse več ugrabitev, tudi otrok, z zahtevami po odkupnini.

Buharijeva vlada ni vlagala v šolstvo, zdravstvo in infrastrukturo, ampak je lani subvencionirala že tako poceni bencin in dizel, kar je državo stalo 2,2 odstotka BDP. Tihotapljenje v sosednje države pa je povzročilo pomanjkanja goriva. Zadnja neumnost Buharija je, da je zaradi boja proti inflaciji in korupciji uvedel nove bankovce, a jih ni dovolj, da bi ljudje lahko zamenjali stare. Milijoni so tako brez denarja.

Volitve v najštevilnejši afriški državi in šesti na svetu bi lahko bile pomembno sporočilo v prid demokraciji, potem ko je v zadnjih letih v nekaj afriških državah prišlo do državnih udarov, marsikje pa so si predsedniki držav z izsiljenimi ustavnimi spremembami in tudi goljufanjem na volitvah omogočili tretji mandat (čemur se je Buhari izognil).