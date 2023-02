Sovražni molk

Veliko je napisanega o sovražnem govoru. A neredko je uničujoč tudi sovražni molk. S tem ne mislim na tisti molk, ki ga omenjam, kadar ob zlu, ki se dogaja pred našimi očmi, ljudje molčijo. Najpogosteje mi pride pred oči domnevno spreobrnjeni in čisto drugačen od svoje množice, kjer je sicer pomemben funkcionar, Anže Logar. Vseskozi je molčal ob grdobijah svojih ljudi in menda tako ohranil čistost, na katero je igral v predsedniški tekmi. To igro nadaljuje tudi danes, saj si je pridobil neverjeten kapital sto tisočih glasov podpore. Prijazno ga vabijo v goste različne organizacije civilne družbe, vse v imenu spravnega sodelovanja. Nazadnje je za hip poskusil zaigrati še na karto sočutja z izbrisanimi, ko edini izmed poslancev SDS ni takoj zapustil dvorane. Ob napovedi, da bo o izbrisu govorila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, so se ti namreč družno dvignili in odšli iz hrama demokracije. Načelno in neodvisno držo je Logar zmogel le še nekaj trenutkov, potem pa odšel za svojimi.