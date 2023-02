Začetek predvolilnega cikla

Stranka SDS je takoj po volitvah lanskega aprila nazorno demonstrirala rek, da politika nikoli ne sme počivati. Množično vlaganje zakonov, sklicevanje izrednih sej in razpis naknadnih zakonodajnih referendumov sodijo v arzenal političnih potez, da se članstvo stranke in osebje strankinega aparata v obdobju med volitvami ne polenita. V tem primeru gre za taktična opravila, ki služijo mobilizaciji, kakršna so tradicionalna srečanja NSi v zadnjem tednu avgusta in običajno v tednu po novem letu. Predsednik krščanskih demokratov Matej Tonin je tako po posvetih predstavil taktično potezo, da ne bodo več del novih Janševih vlad, niti vlade, ki jo vodi Robert Golob, čeprav je jasno, da bo NSi vedno podporni ešalon SDS.