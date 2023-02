Policija opravlja zgolj naloge, ki jim jih nalaga zakon. Policija je dolžna varovati življenja in premoženja ljudi ter preprečevati in obvladovati morebitne varnostne incidente. Svoje naloge tako opravlja zgolj v okviru zakonskih določil in pooblastil. Skladno s pooblastili se odziva tako tudi na zaprosila za asistence ali posamezne intervencije, ne glede na to, kdo jih zaproša. V nadaljevanju pa izvede vse ukrepe bodisi za nemoteno izvršbo upravičencev ali za vzpostavitev javnega reda, v kolikor je ta kršen. Še enkrat pojasnjujemo, da pri tem zasledujemo zgolj načelo zakonitosti in strokovnosti in ne ščitimo interese nobenega od vpletenih deležnikov, bodisi lokalne skupnosti, državnih organov, drugih interesnih skupin oziroma posameznikov.

mag. Damjan Petrič, direktor policijske uprave Ljubljana

Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana