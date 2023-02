Če ste se nekako le prebili na tribune, morate tudi nekaj popiti in pojesti – in tudi na tej ravni so naši organizatorji rekorderji. Deci janževca vas bo stal 3,5 evra, kar je približno desetkrat več, kot je njegova cena v radgonski kleti. 2,5 deci špricarja stane v Planici 4,5 evra, kar je vsaj tak rekord, kot če bi v Planici Nika Prevc na mali skakalnici skočila 110 metrov.

Pri hrani postavljamo rekorde s hot dogom, to se pravi s polovico hrenovke. Nikjer drugje v Sloveniji ga ne boste našli za osem evrov. Tudi majhna porcija pomfrija za 5,5 evra pomeni samosvoj rekord. A na koncu zmaga jabolčni zavitek, sedem evrov in pol vas bo stal. Če ga bo naročila vsa štiričlanska družina, je to 30 evrov. 30 evrov za štrudelj? Bravo, organizatorji.